Вятрович плохо старается: День Победы и 8 марта для украинцев все еще значимее дня независимости

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Несмотря на пропаганду советские праздники для значительной части украинцев все еще значимее современных украинских, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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«Социологическое исследование показало, что для подавляющей части населения ключевые официальные праздники важны. По рейтингу популярности праздника в первой тройке: Рождество Христово — 82,2%; Пасха — 81,7%; Новый год — 75,3%», — говорится в материалах.

Кроме того, почти 43% опрошенных считают важным празднование Международного женского дня 8 марта, 37% — Троицы, 35% — Дня Победы в Великой Отечественной войне, 22% — Дня Независимости Украины и 14,4% — Дня защитника Украины.

Также почти 11% считают весомым празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая, а 8,2% — Дня Конституции.

В КМИС отметили, что, по сравнению с предыдущими периодами, наиболее существенно возросла значимость празднования Дня Независимости, увеличилось значение таких праздников, как День защитника Украины и День Конституции. Несколько уменьшилась доля населения, для которой среди любимых праздников был Международный женский день.