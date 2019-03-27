Вятрович похвалился – молодежь успешно оболванивают мифами о «героической» УПА

27.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Молодое поколение жителей Украины будет позитивно относиться бандеровцам под влиянием пропаганды.

Об этом в эфире телеканала «Первый» заявил украинский пропагандист, директор “института национальной памяти” Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы сейчас имеем возможность рассказывать об истории Украинской повстанческой армии и, таким образом, постепенно менять отношение к этой структуре (УПА- Ред). Я уверен, особенно когда мы говорим про младшее поколение, которое имеет возможность более спокойно и критично воспринимать информацию, сравнивать ее из разных источников, что там вероятность того, что младшее поколение будет осуждать УПА, фактически падает до ноля. Очевидно, тяжелее старшему поколению, которому трудно признать, что то, чем они жили десятки лет, было враньем и фальшивкой», – уверяет пропагандист.