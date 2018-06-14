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14.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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История, Политика, Пропаганда, Украина

Вятрович предлагает детишкам поиграть в резню и убийства


Украинский институт национальной памяти, возглавляемый одиозным историком-националистом Владимиром Вятровичем, готовит для подростков настольную игру об УПА.

Об этом говорится на странице Института в Facebook.

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“А тем временем мы активно готовим новую настольную игру об Украинской Повстанческой Армии! Делаем все возможное, чтобы уже в этом году у молодежи был дополнительный игровой материал”, – заявили в УИНП.

В свою очередь журналист телеканала “1+1” Александр Дубинский напоминает, что УПА принимала участие в уничтожении евреев и поляков.

“Деб*лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию. Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовала в убийствах евреев совместно с немецкими войсками. Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи…”, – пишет Дубинский в своем блоге.

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