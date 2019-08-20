Вятрович признал украинский язык инвалидом

20.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинский язык не сможет возродиться без государственной поддержки в виде тотальной украинизации.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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«Нам нужны законы о государственном языке, потому что украинский сотни лет уничтожали, и говорить о том, что он возродится без государственной поддержки, не приходится. Чтобы он поднялся, нужны государственные костыли, которые некоторое время будут держать», – сказал чиновник.

«Сейчас люди понимают, что русский язык в Украине – это, так или иначе, оружие, которое используют русские против украинского народа. Это не значит, что каждый, кто говорит по-русски, есть коллаборантом. Но мы понимаем, что лояльность к русскому языку украинцев используют для того, чтобы говорить, что Украины как таковой не существует, что это такие же русские, которые почему-то живут в другой стране, которая якобы случайно появилась после распада Советского Союза», – резюмировал Вятрович.