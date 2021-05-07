Вятрович призвал Украину взять на себя антироссийскую миссию

07.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна взять на себя миссию наиболее антироссийской страны мира. Эта повестка должна быть главной в ее внешней политике.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, националист Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по мнению Вятровича, Украине нужно создать антироссийскую коалицию.

«Украина должна взять на себя эту антироссийскую миссию. Я убежден, что мир сейчас, особенно в последние месяцы, увидел насколько опасной является Россия не только для Украины, насколько опасной Россия является для мира. Как раз Украина сейчас имеет наибольшие возможности и, наверное, обязанность концентрировать мир вокруг себя для того, чтобы сдерживать Россию.

Эта антироссийская повестка дня во внешней политике должна быть основой внешней политики Украины и блокирования, создания максимально широкой антироссийской коалиции в мире. К сожалению, пока что мы этого не видим в действиях Зеленского.