Вятрович сокрушается: Не успели самое главное – отменить День Победы

01.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Уходящему режиму Петра Порошенко не удалось завершить самую главную операцию по дерусификации населения – отменить День Победы, отмечаемый 9 мая, заменив его на дату фальшивого «примирения» с бандеровцами.

Такими сожалениями в эфире 4 канала поделился главный куратор фальсификации истории – глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уровень влияния на украинское население (русской культуры, России, – ред.) остается достаточно высоким. Мне кажется, что, к сожалению, власть, теперь уже бывшая, не сделали достаточно для того, чтобы еще больше ограничить это влияние.

Хорошо, что был введен 8 мая День памяти и примирения, хорошо, что была на законодательном уровне запрещена георгиевская лента, введена другая символика – красный мак, но еще один очень важны решающий шаг, как перенос выходного с 9 мая на 8 мая, к сожалению, так и не был сделан.

Я считаю, что это лишило бы разного рода пророссийские политические силы проводить какие-то митинги, шабаши… Даже в этом году марш «Бессмертного полка», который прошел достаточно спокойно, он показал и засвидетельствовал, что в Украине есть достаточно большое количество людей, которые не скрывают своих пророссийских взглядов и они имеют возможность такого себе парада, марша, маскарада, чтобы напомнить о себе.

Я убежден, что украинское государство должно делать все, чтобы сдерживать такую демонстрацию откровенных антиукраинских сил», – заявил Вятрович.