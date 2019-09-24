Вятрович сообщил, какие новые гадости предстоит осуществить Зе-Раде

24.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Куратор процесса дерусификации Украины Владимир Вятрович посетовал, что ему не хватило двух месяцев на посту главы Института нацпамяти, чтобы завершить процесс т.н. «декоммунизации».

По словам Вятровича, главное, что не успел сделать он и подконтрольное ему ведомство, – переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области. Теперь соответствующие решения должна утвердить Верховная Рада, где большинство имеют представители партии Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти политические изменения провоцируют разного рода антиукраинские силы попробовать, как далеко все можно откатить назад. Но, как показали события в Харькове, не удается им это сделать, потому что даже по переименованию проспекта Григоренко на проспект Жукова, мы получили решение суда, который признал незаконным это переименование…

Примеры таких декоммунизационных «хвостов» остались связаны с политической ситуацией – это переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Это две области, которые могли быть и должны были быть переименованы в сентябре этого года при условии, если бы не было досрочных выборов.

Дело в том, что это длительная процедура, которая предусматривает внесение изменений в Конституцию. Был проголосован сначала иск в Конституционный суд, относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую, а Днепропетровскую в Сичеславскую. После этого мы получили решение Конституционного суда, после этого должно было быть решение в парламенте.

К сожалению, не произошло, потому что у нас состоялись внеочередные выборы, и у нас переформировался парламент. Ну и, очевидно, что этот вопрос будет ставиться перед новым парламентом. Относительно того, будет ли готов новый парламент принять такие решения, к сожалению, я не уверен», – заявил Вятрович.