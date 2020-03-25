Вятрович угрожает Зеленскому «завершением каденции»

25.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Так называемая «патриотическая оппозиция» будет апеллировать к улице, если власть президента Владимира Зеленского под шумок борьбы с коронавирусом и возможного введения чрезвычайного положения попытается протащить создание Консультативного совета в рамках минского процесса или изменения к языковому законодательству.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» рассказал бывший директор Института нацпамяти Украины, а ныне депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что борьба с такой серьёзной проблемой, как пандемия, требует какого-то единства власти и общества, консолидации. Попытки воспользоваться пандемией для того, чтобы провернуть какие-то ему выгодные политические решения раскалывают это единство.

Когда мы видим, что сейчас с одной стороны говорится про какие-то чрезвычайные мероприятия, возможно, чрезвычайное положение, которое должно быть введено на Украине, а с другой стороны у нас до сих пор остаётся опасение, что под этим чрезвычайным положением будут легализованы какие-то решения, подписанные в Минске, которые означают фактически признание террористических так называемых республик на Донбассе, то очевидно, что это не добавляет доверия к власти.

Когда мы хотим принимать какие-то законы, связанные с борьбой с коронавирусом, а нам предлагают изменения к языковому законодательству, очевидно, что это не прибавляет доверия к власти», – заявил Вятрович.

«Очевидно, представители нынешней власти взяли на себя какие-то обязательства перед РФ и понимают, что именно сейчас лучшая возможность, когда такого рода непопулярные решения могут пройти незамеченными. И я думаю, что это будет очень большой просчёт для этой власти, потому что они не до конца осознают, насколько даже в очень тяжёлых условиях борьбы с пандемией украинцы не будут готовы проглотить такие решения.

Если это будет подписано, если Украина каким-то образом легализирует эти договорённости, то очевидно, что на этом власть может себя подтянуть очень близко к завершению своей каденции. Я уверен, что никакие попытки достигнуть каких-то пониманий с Россией за счёт украинского суверенитета не воспримутся украинцами.

[При подписании «Минска»] речь не шла о создании каких-то дополнительных органов, где в качестве субъектов были представители ЛНР-ДНР так называемых, тем паче речь не шла о статусе наблюдателя для РФ. Мне кажется, что это будет одно из важнейших достижений для РФ, Россия выводит себя из этого конфликта, Россия представляет войну между Украиной и РФ как внутреннеукраинский конфликт», – добавил соратник Порошенко.

«А что вы будете делать, если это произойдёт, если этот Консультативный совет создадут? Вы – фактически статисты в парламенте, так же, как и «Голос» – статисты в парламенте, как и все», – спросила телеведущая.

«Статисты в парламенте, то есть, оппозиция так или иначе имеет возможность апеллировать к обществу и таким образом совместно с обществом влиять на власть. И, в принципе, неоднократно нам удавалось в этом парламенте останавливать какие-то очень опасные для страны решения», – ответил Вятрович.