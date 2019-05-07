Вятрович украл и спрятал пластинку «Остаточно прощавай!»

07.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Долгосрочная политика декоммунизации необходима Украине, дабы по примеру других государств Восточной Европы окончательно сбросить с себя остатки тоталитарного режима и войти в будущем в демократический мир, ЕС и НАТО.

Об этом в ходе круглого стола заявил директор «Украинского института национальной памяти», националист Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Четыре года назад был принят целый пакет законов, реализация которых и стала, собственно, воплощением политики декоммунизации на Украине. Почему важна декоммунизация на Украине? С одной стороны, с тех самых причин, которые были в других посткоммунистческих странах Восточной Европы, стало понятно, что с наследием тоталитарного коммунистического режима нельзя говорить о строительстве нормальной демократического европейского государства. Именно те посткоммунистические государства, которые прошли процесс декоммунизации и развиваются необратимо как демократические государства, стали членами Европейского Союза, НАТО и так далее. В тех же государствах, в которых не происходила декоммунизация, мы видим отход от демократических норм и постепенное скатывание в советское ярмо», – рассуждает пропагандист.

Также Вятрович отметил, что на Украине борьба с коммунистическим и имперским прошлым необходима для того, чтобы лишить Россию рычагов влияния на население страны.

При этом печальный политический конец главного украинского декоммунизатора Порошенко для Вятровича не является показательным.

«Но если мы говорим конкретно об Украине 2014 года, то здесь мы имеем ещё одну очень важную причину, почему нужно было тогда начать уже воплощать декоммунизацию. Эта причина называется российская агрессия. Мы стали свидетелями того, как Россия очень активно использовала коммунистическое прошлое для своего влияния на Украину, для мобилизации сил на Украине и снаружи на борьбу против Украины. Ну и понятно, что, собственно, это коммунистическое прошлое является одним из этих рычагов влияния, которые использует и будет использовать Россия.

И российско-имперское прошлое также активно использовала Россия и продолжает использовать для того, чтобы делегитимизировать, доказать, что Украины якобы никогда не существовало как своего государства. Звучали тезисы о Новороссии, звучали тезисы о том, что действующие населённые пункты появляются на юге Украины только после того, как там появляется Россия, которая представляется каким-то «носителем цивилизации», который заполняет пустоту юга Украины, что, очевидно, является абсолютно историческим мифом, но мифом, который очень активно используется российской пропагандой, опять-таки, для того, чтобы легитимизировать свои действия на Украине», – завёл собственную пропагандистскую пластинку Вятрович.