13.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Вятрович уверен, что «Бессмертным полком» людей хотят настроить против него и ему подобных

Акция «Бессмертный полк», проводящаяся на Украине под другими названиями, на самом деле организовывается Россией, которая хочет настроить жителей страны против нынешней власти.

Об этом глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал в студии «5 телеканала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно то же самое. Всё те же песни из года в год, то есть, налицо – сплошные элементы религиозного культа – те же самые песни, изображения, какие-то ритуалы. Всё это – религия, чужая и вражеская религия для Украины. Она используется для того, чтобы настраивать людей против нас. В ней нет места для Украины. Нужно понимать, что это не просто демонстрация каких-то взглядов, это мобилизация людей на борьбу против всего украинского, и это прекрасно работает особенно где-то на востоке Украины, в частности, на той территории, которая сейчас контролируется Россией или пророссийскими активистами. Там людей настолько зазомбировали, что они берут в руки оружие, чтобы идти против мифической фашистской власти», – заявил Вятрович, комментируя видео с акции «Бессмертный полк», которая состоялась в этом году в Одессе.

Затем он отметил, что подготовка к войне на востоке Украины шла задолго до 2014 года, и выражалась она в военных парадах:

«За год до начала войны на востоке по Луганску уже ездили танки Т-34, мэр принимал военный парад, то есть, вся эта милитаристская риторика и совковый дух 9 мая держал определённый накал страстей и накал мобилизации в обществе, которому просто нужно было сказать: «Фас» на кого-то. Им дали команду, и они напали на украинскую власть и на Украину».

Вятрович считает, что «Бессмертный полк» – это, в первую очередь, политическая акция:

«Мы прекрасно понимаем, что кроме тех людей, которые выходят с портретами своих дедов, на лицо явная политическая манипуляция. Людей собирают, им раздают ранее закупленные портреты, среди которых обязательно пытаются втюхать какого-нибудь Иосифа Сталина, маршала Жукова или других вождей, которые призывали к убийству миллионов людей. Всё это делается не для почитания погибших или уважения к живым ветеранам, это делается для местных маргинальных политиков, чтобы напомнить о себе, что мы нигде не исчезли с политического поля».

Глава института национальной памяти уверен, что память о Великой Отечественной войне используется для того, чтобы «в очередной раз загнать Украину в коварные духовные сети», которые должны будут держать её в тесной связи с РФ.