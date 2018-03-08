08.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Киев, Общество, Политика, Украина

Вятрович ужаснулся от подарка киевлян на 8 марта


В ночь с 7 на 8 марта в центре Киева неизвестные изрисовали портреты деятелей украинского националистического движения прошлого века.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского института национальной памяти памяти Владимир Вятрович.

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“Ночью вандалы осквернили выставку “Украинская революция 1917 – 1921″, которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтампта”, – написал Вятрович.

Чиновник также выложил соответствующие фотографии.

Теперь фотографии знаковых для украинских националистов фигур прошлого изрисованы красным.

Основателю ОУН Евгению Коновальцу, например, сделали красные глаза.

А одному из главных организаторов дерусификации киевских школ Софии Русовой, при гетмане Скоропадском занимавшей должность главы департамента дошкольного и внешкольного образования, пририсовали усы.

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