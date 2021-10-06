Вятрович в ярости: Галичане добились отмены декоммунизации своего поселка

06.10.2021 17:22 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада Украины поддержала законопроекты об отмене двух названий населённых пунктов, присвоенных ранее в рамках декоммунизации.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пояснил депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин, местные жители, неудовлетворённые названием, присвоенным в ходе декоммунизации, потребовали от парламента переименования.

«К нам обратился Львовский областной совет касательно переименования села Мармузовичи переименовать в село Андреевка. Обосновывается эта позиция тем, что жители этого села не удовлетворены названием, которое было присвоено Верховной радой во время выполнения требований закона «об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов», – сказал он.

Депутат пояснил, что новое название Мармузовичей – Андреевка – местные жители выбрали в честь Андрея Первозванного.

Однако бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что таким хитрым образом жители Львовской области просто пытаются вернуть селу старое, коммунистическое название, прославляющее известного в тех местах коммуниста.

«В 2016-2019 годах в рамках декоммунизации в этом зале переименовали около тысячи населённых пунктов. Таким образом, Украина наконец-то избавлялась от тоталитаризма на своей карте. Село Андреевка Верховная рада переименовала тоже в рамках декоммунизации, так как это название появилось в 1946 году. В честь увековечивания коммунистического активиста Ивана Андреева, убитого украинскими повстанцами.

В 2016 году этому селу вернули историческое название – Мармузовичи. Название с XVI столетия. Возвращение название Андреевка является нарушением закона о декоммунизации и закона о географических названий. Ныне на карте Украины около семидесяти Андреевок и одни Мармузовичи», – возмутился Вятрович.

«Кроме того, возвращая название Андреевка, мы рискуем создать опасный прецедент, и уже вскоре нам смогут вновь предложить переименовать Днепр в Днепропетровск, якобы в честь святого апостола Петра», – добавил депутат.

Однако, несмотря на истерику Вятровича, в ходе голосования документ об обратном переименовании поддержали 263 депутата из 345 присутствующих. Селу вернулось старое название – Андреевка.

После чего был принят аналогичный законопроект о переименовании посёлка Бильмак Запорожской области на Каменку. Законопроект также представил Виталий Безгин.

Так, ранее посёлок назывался Куйбышево, однако в рамках декоммунизации ему присвоили название Бильмак. В результате не довольные таким «сюрпризом» местные жители предложили присвоить посёлку другое название – Каменка.

Этот законопроект поддержали 231 парламентариев из необходимых 226, посёлок был переименован на Каменку.