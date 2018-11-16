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16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
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Вятрович заочно декоммунизировал Крым. Осталось дождаться “освобождения”

Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом украинский пропагандист, глава “Института национальной памяти Украины” Владимир Вятрович сообщил во время чата с украинцами, сообщает пресс-служьа УИНП.

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“Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма”, – отметил Вятрович.

По его словам, “это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия”.

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