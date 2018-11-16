Вятрович заочно декоммунизировал Крым. Осталось дождаться “освобождения”

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом украинский пропагандист, глава “Института национальной памяти Украины” Владимир Вятрович сообщил во время чата с украинцами, сообщает пресс-служьа УИНП.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма”, – отметил Вятрович.

По его словам, “это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия”.