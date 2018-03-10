10.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Вятровича и компанию предложили ликвидировать

Инициатива Украинского института национальной памяти об отмене празднования Международного женского дня – это попытка переформатирования смыслового поля, в котором живет большинство граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно власть таким образом пытается переформатировать смысловое поле, в котором живут люди. Сейчас пытаются эти ценности силовым образом отобрать насадить иные ценности. Вятрович, которого Порошенко назначил на его должность, считает возможным поступать таким образом. Они даже не скрывают, что задача полностью вырвать кусок этой жизни и насадить что-то иное. Пока большая часть общества вяло сопротивляется. Я не исключаю, что новый состав парламента может отменить эти решения, хотя есть более важные проблемы”, – сказал эксперт.

По его мнению, Институт национальной памяти нужно ликвидировать.

“Я с удовольствием подпишусь под петицией о ликвидации этой структуры, которая еще и финансируется из бюджета в размере десятков миллионов гривен. Лучше на эти деньги построить детский садик – в новых районах Киева в детских садиках нет мест”, – добавил Марунич.