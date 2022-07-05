«Выбьем русских и пойдем в НАТО»: мечты экс-посла Украины в США

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Новости Украины

Генеральной линией Украины, несмотря ни на что будет оставаться курс на членство в НАТО.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, заявку на членство в Альянсе Украина должна подать сразу же, если ей удастся выйти на свои довоенные границы.

«Мы выполним первое задание – отбросим русских за украинскую границу. А дальше нужно установить, зафиксировать эту систему. Как ее зафиксировать? Зафиксировать ее можно, только создав надежную границу восточного фланга, именно по украинской границе. А как это сделать? Механизм только один – вступление в НАТО, все, других механизмов нет», – сказал дипломат.

«Наша линия на присоединение к НАТО, независимо от того, какая позиция сейчас существует, должна быть основная и решительная – на членство в НАТО. В Конституции это записано, но все должны так проявлять себя, чтобы мы показывали нашим партнерам – это основная линия. Все остальные – вспомогательные. И второй момент – сразу же после того, как мы деоккупируем территории, подавать заявку в НАТО», – заявил Чалый.