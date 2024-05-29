«Выбьем себе лучшие условия» – Карасев призывает саботировать саммит в Саудовской Аравии

Вадим Москаленко.  
29.05.2024 18:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 215
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Саудовская Аравия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока уже «настоятельно советуют» Киеву соглашаться на мирные переговоры, однако узурпатор Владимир Зеленский упирается, надеясь выбить для себя лучшие условия перемирия.

Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока уже «настоятельно советуют» Киеву соглашаться на мирные переговоры, однако узурпатор Владимир...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Запад уже по каналам советовал Зеленскому – давай заканчивать там, как-то уже искать какие-то переговоры. Но Зеленский отверг это капитулянтское предложение. Но если по дипломатическим каналам, и если прямо говорят это президенту Зеленскому, а он это подтверждает, говорят об этом, значит, говорится в кулуарах, в западных кухнях и прочих саммитах.

Но Зеленский уперся, и нет. Здесь это его суверенное право, а не то, что Запад приказал – он взял под козырёк, и пошёл. В конечном счете, это правильная игра для того, чтобы выявить себе лучшие условия, если это игра», – сказал Карасев.

Он предложил саботировать саммит в Саудовской Аравии, чтобы дождаться установления политической стабильности в США.

«Значит, предложение такое, что давайте тогда такое решение продвигать через Верховную раду. Если Зеленский по тем или иным причинам, объективным, субъективным, пока не готов на такую сделку, значит, будем через Верховную раду.

А весной в Штатах новая администрация, и уже можно будет подумать не только о саммите в Саудовской Аравии, но и о какой-то большой сделке, скажем так, с большими главными игроками. Пятерка ООН, Германия, Франция, Британия, Глобальный юг, Китай, Индия, Россия, Украина», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть