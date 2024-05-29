Страны западного блока уже «настоятельно советуют» Киеву соглашаться на мирные переговоры, однако узурпатор Владимир Зеленский упирается, надеясь выбить для себя лучшие условия перемирия.

Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад уже по каналам советовал Зеленскому – давай заканчивать там, как-то уже искать какие-то переговоры. Но Зеленский отверг это капитулянтское предложение. Но если по дипломатическим каналам, и если прямо говорят это президенту Зеленскому, а он это подтверждает, говорят об этом, значит, говорится в кулуарах, в западных кухнях и прочих саммитах.

Но Зеленский уперся, и нет. Здесь это его суверенное право, а не то, что Запад приказал – он взял под козырёк, и пошёл. В конечном счете, это правильная игра для того, чтобы выявить себе лучшие условия, если это игра», – сказал Карасев.