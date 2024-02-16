«Выберут нам комика» – в Польше призвали лишить украинских беженцев избирательного права

Анатолий Лапин.  
16.02.2024 17:18
  (Мск) , Варшава
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Выборы, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Польская правая оппозиция протестует против возможного предоставления украинским беженцам права голосовать и быть избранными в местные органы власти.

Так, представитель коалиции ультраправых партий «Конфедерация свободы и независимости» Витольд Туманович в комментарии местным журналистам раскритиковал предложение Союза украинцев в Польше предоставить право голоса гражданам «незалежной», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польская правая оппозиция протестует против возможного предоставления украинским беженцам права голосовать и быть избранными...

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«Как поляки, мы приняли огромное количество украинцев в качестве гостей. Если вы принимаете под свою крышу нуждающегося гостя, вы действительно не даете ему права на то, чтобы он обставлял нам квартиру, выбирал цвет штор или вообще управлял этой территорией. Он – гость, мы дали ему убежище, если угроза пройдет, то наш дом он должен покинуть», – заявил депутат Сейма Витольд Туманович.

Соратница Тумановича по коалиции, представитель партии «Корона польская» Марта Чех добавила, что, хоть законодательство Евросоюза и позволяет иностранцам баллотироваться в органы самоуправления третьих стран, но требования украинской диаспоры слишком завышены.

«Украина никогда не была членом Европейского Союза, но в своих претензиях, благодаря украинским союзам, она идет дальше всего, потому что требует через них избирательного права в Польше для украинцев. Пока на муниципальных выборах, но уже подчеркивает, что в дальнейшей перспективе также на выборах в Сейм и Сенат», – предостерегает она.

Отметим, что на 37-миллионное местное население, в Польше только официально находится около миллиона граждан Украины.

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