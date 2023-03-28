«Выбирай – не хочу» – в Киеве обещают наращивать количество ударов по российскому тылу

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Украина будет и дальше продолжать наращивать интенсивность терактов и диверсий в глубоком российском тылу, нанося удары по наименее защищённым объектам.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо видно, что с каждой неделей, с каждым часом идёт перенос военных и политических действия на территорию европейской части России. Все эти многочисленные дроны, к которым уже приучены все прифронтовые области, все эти взрывы в Москве, в Санкт-Петербурге, все эти взрывы, ракеты – всё это будет постоянно увеличиваться, чтобы население европейской части России поняло, что оно тоже в этой войне. Это даже важнее. Потому что просто держать фронт очень тяжело. А вот активно переносить военные действия вглубь России…» – сказал Небоженко.

По его словам, ВСУ будут действовать не так разборчиво, как российская армия, и станут выбирать наиболее уязвимые цели для атак, даже если они не имеют никакого отношения к боевым действиям.

«Более того, в отличие от подлой логики фашистов из Кремля, которые говорят: «Вы пытались разрушить Крымский мост, и мы за это выпустим на вас 87 ракет», то есть месть, удар на удар. Наши военные будут выбирать цели совершенно иначе – политические, экономические… и цели, которые менее защищены ПВО. А таких много. То есть, победа будет коваться не на фронте», – рассуждал он.

«Хочу сказать, что Киев нащупал настоящее стратегически слабое место России – огромное пространство, которое нельзя прикрыть никаким одеялом. Дело дойдёт до того, что перед ракетчиком не встанет вопрос как прорваться через ПВО в три ряда, а выбор что ему сегодня разбомбить, нефтебазу под Санкт-Петербургом или военный штаб в Ростове-на-Дону. Он просто будет выбирать из большого количества плохо защищённых целей», – подытожил он.