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Армения третий год игнорирует целый ряд моментов деятельности в ОДКБ, однако вопрос об исключении из организации должен решаться на уровне глав государств.

Об этом на брифинге в Москве заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появились отдельные моменты, где Армения решила не участвовать в деятельности ОДКБ. Первое, Совет коллективной безопасности 2023 года в Минске, где Армения не участвовала, и с того момента она не участвует в заседаниях Совмина обороны, Совета МИД и в заседаниях Комитета Секретарей Совбеза и СКБ, где участвуют главы государств. У них своя причина на это. Мы смотрим на те же вопросы немного по-разному. Но участие, исключение и другие вопросы, связанные с Арменией в ОДКБ, решаются главами государств на заседаниях Совета Коллективной Безопасности. Де-юре, до сих пор Армения является членом ОДКБ. Де-факто Армения не платит уже третий год членские взносы в бюджет ОДКБ. Это где у всех государств по 10% и 50% у РФ. И Армения не заполняет квотные должности, как в секретариате, так и в Объединённом штабе ОДКБ», – сказал Масадыков.

Он добавил, что при всех попытках коммуникации с 2024 года армянская сторона отвечает неготовностью обсуждать эти вопросы.

«Я думаю, что вопрос будет решаться. Будет ли он решаться на предстоящей сессии Совета коллективной Безопасности или нет, это вопрос касается наших глав государств. Но, я надеюсь, что вопрос этот будет. Время проходит. Люди пересматривают свою позицию, обстановка в мире меняется. И я думаю, что армянское руководство и народ сами примут правильное решение — оставаться им в нашей ОДКБ или уходить», – заключил генсек.

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