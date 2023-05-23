Выбить оккупантов из Белгородской области пока не удается. С Украины идут подкрепления

Олег Кравцов.  
23.05.2023 12:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


На территории Белгородской области, часть которой вчера оккупировали украиснкие силы, продолжаются боевые действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники с мест.

На территории Белгородской области, часть которой вчера оккупировали украиснкие силы, продолжаются боевые действия. Об...

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Так, тг-канал «Архангел спецназа» связался с российскими силовиками в регионе, которые расскзаали:

«По состоянию на 10:00 ведётся зачистка н.п. Козинка, враг оставил инженерные заряды как на дорогах, так и обочинах. Прямых столкновений с противником в данный момент времени нет, все похоже на то, что вся группа ушла ночью. идёт постепенное продвижение к 0, активно ведётся арт. дуэль. Летают коптеры».

В свою очередь паблик ответил тем, кто возмущается слишком медленной зачисткой территории от противника.

«Ночь является особым условием ведения боя, в населенных пунктах имеются гражданские, украинцы не брезгуют использовать мирных, как щит, история СВО это уже доказала, с целью сокращения минимизации жертв и не было активных действий ночью», – объясняет автор.

В настоящее время, отмечает «Архангел спецназа», «нарастает активность артдуэлей, враг опять группируется на окраинах». При этом утверждается, что до государственной границы бойцам РФ осталось пройти 700 метров.

Достаточно тревожную ситуацию сообщает тг-канал «Рыбарь», которым руководит военный аналитик Михаил Звинчук.

«К слову, часть личного состава и техники (https://t.me/milinfolive/101087), которые заходили на территорию Российской Федерации вчера, входят по штату в 127 бригаду территориальной обороны (конкретно 226 батальон). Это всё к вопросу о том, что там не только выруси из РДК или ЛСР.

Что касается того, свалил противник или нет, — пока есть основания полагать, что в Козинку инициаторы набега на Белгородщину могли час назад попробовать забросить подкрепления», -предупреждает паблик.

Кроме того, указывается, что «в 11.25 в Козинку, судя по всему, могла быть переброшена ДРГ из состава нацбата «Кракен».

Признает наличие противника на территории России и тг-канал «Военный осведомитель», указывая, что судя по всему, «противник до сих пор действительно сохраняет контроль над приграничными селами Белгородской области и КПП «Грайворон».

Кроме того, появились снимки оккупантов на территории погранпункта «Грайворон».

«Можно заметить, что постройки на территории пункта пропуска получили повреждения от огня артиллерии и танка противника. Также, помимо одного БТР-82А, противник мог захватить ещё один БТР-80», – пишет «Военный осведомитель».

Как непростую характеризует сложившуюся обстановку паблик «Месть доброй воли».

«Новости по Грайворону-Козинке от парней с мест. До МАПа пока не дошли. Хохлы засели и за сутки закрепились в двух деревнях. Парни пробуют продвинуться, с той стороны сразу накидывают арта, танки, РСЗО. Наши передают координаты с 21 часа. Вывели из строя одну хохлогаубицу, в ответ накинули из трех.  На наши 2-3 снаряда прилетает 10-11 от хохла. Короче, парни работают, поменьше шума в инфополе и побольше снарядов. И скорость реакции бы подкрутить», – передают слвоа бойцов авторы.

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