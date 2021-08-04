«Выбить зубы» и «разбить голову». Москва и Пекин готовы к противостоянию с Западом

04.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Западный блок наращивает давление на Россию и Китай и прощупывает их решимость на ответные действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил востоковед, руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

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Издание поинтересовалось, что стоит за словами китайского лидера Си Цзиньпиня, который в своем выступлении по случаю 100-летия КПК сказал, что Китай может «разбить голову в кровь об стальную стену» тем, кто захочет вмешиваться в его внутренние дела.

«Прежде всего, решение внутри страны подавлять любые очаги сепаратизма – типа гонконгского, тибетского или синьцзянского. И мы видим, что происходит ужесточение, потому что китайцы поняли, что живут в условиях холодной войны. И в этих рамках никакие «цветные революции» недопустимо», – сказал эксперт.

Он полагает, что Си Цзиньпин имел в виду ситуацию в Южно-Китайском море и в первую очередь Тайвань.

«Помните, Путин пообещал кое-кому «выбить зубы», а Си Цзиньпин – «разбить голову». Оба лидера чувствуют, что их подвели к грани военного соприкосновения. И ведь одновременно с «Дефендером», американский корабль вошел в Тайваньский пролив. То есть одновременно идет давление на Россию и Китай, прощупывание их решимости идти на ответные действия – и это, в свою очередь, подталкивает Москву и Пекин друг к другу», – резюмировал Тавровский.