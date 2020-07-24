Выбитые зубы и сотрясения: Побоище в центре Львова с участием иностранцев

24.07.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В пятницу около пяти утра на площади Рынок во Львове произошла массовая драка между между местными жителями и иностранцами.

Об этом, ссылаясь на местные источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Площадь Рынок стала сегодня около пяти утра снова рингом. Чтобы утихомирить ситуацию полиции понадобилось четыре экипажа», – говорится в сообщении Telegram-канала «Город Льва».

Кроме того, как отмечает местный сайт «032» со ссылкой на спикера патрульной полиции Львовщины Екатерины Рыбий, конфликт начался с того, что трое иностранцев, которым 28 – 35 лет, «приставали» к девушкам, которые сидели на скамейке на площади Рынок.

За девушек решили вступиться трое львовян в возрасте 24-25 лет, между мужчинами завязалась драка. На место происшествия приехало несколько экипажей полиции, находившиеся рядом.

«В результате происшествия пострадали двое львовян, они получили травмы. У одного человека выбитый зуб, другой получил сотрясение мозга. Они написали заявления в полицию. На 24-летнего мужчину патрульные составили постановление о появлении в нетрезвом виде в общественном месте», – сообщает источник

Также отмечается, что иностранцы, происхождение и цвет кожи которых не указывается, заявлений в полицию не писали. Предварительно известно, что они приехали во Львов, чтобы погостить у родственников.