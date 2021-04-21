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21.04.2021, Прага, Алексей Топоров
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические репрессии, Провокации, Произвол, Россия, русофобия, Скандал, Сюжет дня, Украина, Чехия
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«Выбивают показания»: Прага за одну ночь арестовала около десятка чешских добровольцев, защищавших Донбасс

Новости Украины

Чешский национальный центр по борьбе с организованной преступностью накануне ночью арестовал по одним данным пять, по другим – десять добровольцев, сражавшихся на стороне ДНР и ЛНР.

Арестованных обвиняют в терроризме и пытаются установить их связи с российскими спецслужбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аресты чешских добровольцев, защищавших Донбасс от украинской оккупации, произошли в одну ночь, и по разным данным было задержано от пяти до десяти человек.

«Ночные аресты не имеют отношения к делу о взрыве на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году», – кратко прокомментировала инцидент в своем твиттере чешская полиция.

Тем не менее, согласно инсайдам СМИ Чехии, из арестованных пытаются выбить признание в связях «агентами российской разведки ГРУ, работавших под дипломатическим прикрытием».

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