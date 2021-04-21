«Выбивают показания»: Прага за одну ночь арестовала около десятка чешских добровольцев, защищавших Донбасс

21.04.2021, Прага, Алексей Топоров

Новости Украины

Чешский национальный центр по борьбе с организованной преступностью накануне ночью арестовал по одним данным пять, по другим – десять добровольцев, сражавшихся на стороне ДНР и ЛНР.

Арестованных обвиняют в терроризме и пытаются установить их связи с российскими спецслужбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Аресты чешских добровольцев, защищавших Донбасс от украинской оккупации, произошли в одну ночь, и по разным данным было задержано от пяти до десяти человек.

«Ночные аресты не имеют отношения к делу о взрыве на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году», – кратко прокомментировала инцидент в своем твиттере чешская полиция.

Тем не менее, согласно инсайдам СМИ Чехии, из арестованных пытаются выбить признание в связях «агентами российской разведки ГРУ, работавших под дипломатическим прикрытием».