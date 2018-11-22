Выбор из сортов Майдана не имеет смысла, Украине предрекают раздел

22.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Грядущие президентские выборы на Украине, по итогам которых, как ожидается, Петра Порошенко заменит Юлия Тимошенко, изменят к лучшему ситуацию в бывшей советской республике. Экономический кризис и националистическая диктатура приведут к печальному итогу для украинской государственности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко уйдет, а кто придет? Наши официальные сегодняшние власти порой говорят, что будут разговаривать с новыми властями. Эти запретили всех, кого только можно, вырезав практически все левое тело, запретив коммунистов. Кого будут избирать? Из тех же самых? Закончится все, к сожалению для Украины, как в свое время закончилось для немцев и поляков, которые вели себя так. Но закончится все через большую боль, через разрезание страны на части.

Ну, придет Тимошенко или еще кто-то из этого списка. Станет ли людям лучше? Может быть, немножечко, но станет ли по существу и по большому счету, вот в этом я, к сожалению, сильно сомневаюсь», – резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление главного конкурента действующего украинского президента на предстоящих выборах Юлии Тимошенко о том, что Россия является агрессором по отношению к Украине и виновна в гибели мирных граждан.