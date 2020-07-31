31.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Выбор Кравчука говорит о личных комплексах Зеленского – Джангиров


У президента Украины Владимира Зеленского комплекс неполноценности – еще недавно он развлекал первых лиц государства, а сегодня разговаривает с ними на равных, но так и не смог избавиться от пиетета по отношению к ним.

С этим связано назначение на должность нового главы украинской делегации в минском переговорном процессе, экс-президента Леонида Кравчука.

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Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это комплекс личный Зеленского. Я говорю комплексы не в негативном, а в нейтральном смысле. Они для него были небожителями, теперь он с ними общается, вот, Кучма ему советы дает, вот он с Ющенко, вот Порошенко он, можно сказать, потрахивает время от времени.

То есть, он с ними, как бы, на равных, но тем не менее, все равно есть этот пиетет. «А вот, есть первый президент, а я же тогда был совсем маленький, и, так сказать, был такой маленький, что даже писюном до клавиш не доставал, а Леонид Макарович уже тогда был».


Ну я, конечно, утрирую в силу моего мерзкого характера, но оно примерно так. «А вот, может быть, лучше будет, если мы теперь другого святого Леонида поставим». Ну, попробуем», – иронизирует Джангиров.

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