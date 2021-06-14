14.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Прозападный сербский Институт европейских дел провел исследование об отношении граждан Сербии к вопросу Косово.

К большому сожалению агентов влияния, сербы не готовы отдавать Косово взамен на членство в Евросоюзе.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», согласно исследованию института под названием «Отношение граждан Сербии к Косово», то что южный край не потерян навсегда для страны считают 46% граждан, 39%, напротив, считают, что потерян и еще 15% затрудняются дать ответ на этот вопрос. При этом по сравнению с предыдущими исследованиями наблюдается незначительная тенденция снижения процента тех, кто уже навсегда распрощался с Косово.

При этом 26% опрошенных считают, что нынешнее правительство Сербии признает Косово, а 52% уверены, что нынешнее правительство не будет этого делать, в то время как 22% опять же затрудняются прогнозировать действия нынешнего кабинета.

75% граждан не станут поддерживать независимость Косово за счет более быстрого вступления Сербии в ЕС, тогда как 13% ренегатов готовы на это, а еще 12% не определились со своим мнением на сей счет.

Из общего числа опрошенных 45% признают, что Сербия не может восстановить полный контроль и суверенитет над Косово, в то время как 38% убеждены, что это возможно, а 17% ничего не могут ничего сказать на сей счет.

При этом 54% ни за чтобы не поддержали бы такой государственный план, который принес бы Косово независимость, а гражданам Сербии стабильное государство и лучшие жизненные стандарты. При этом 21% готов поменять колыбель сербской цивилизации на сытную и спокойную жизнь, остальные затруднились с выбором.

На вопрос, как бы вы отреагировали, если бы завтра состоялся референдум по независимости Косово, 64,9% опрошенных проголосовали бы против независимости края, 13,6% не пошли бы голосовать, 12% не знали бы, как проголосовать, а 9,5% проголосовали бы «за».

При этом авторы исследования отмечает, что количество готовых проголосовать за отсоединение края незначительно, но увеличилось.

Опрос показал, что 68% граждан Сербии поддерживают установление мира с албанцами в Косово, 12% настроены резко негативно по отношению к ним, остальные затруднились с ответом.