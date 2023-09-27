«Выбор у них небольшой» – ВСУшники чаще сдаются в плен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боевики ВСУ начали чаще сдаваться в плен, однако этого всё равно недостаточно, чтобы украинский фронт посыпался.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Николай Долгачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Правдивы ли сообщения, что огромное количество [солдат ВСУ] сдаётся в плен?», – поинтересовался ведущий.

«Огромное количество – это понятие растяжимое. Сдаются, но не сотнями. За последнюю неделю известно несколько случаев сдачи в плен – по три-пять человек. В любом случае, это значительное изменение на фронте в состоянии морального боевого духа противника. Понятно, что у насильно мобилизованных украинских солдат, которые оказались на переднем крае, выбора немного – или погибнуть, поскольку смертность действительно очень высокая, либо сдаться», – рассказал Долгачев.

Однако он подчеркнул, что этого недостаточно для того, чтобы украинский фронт посыпался.

«И поэтому, когда человек понимает, что нет смысла защищать этот неонацистский режим, он может принять такое решение, такие случаи есть. Но я бы не сказал, что это прям огромное количество. Это не такое большое количество, чтобы сказать, что фронт врага посыпался. Пока об этом и речи не идёт», – добавил военкор.