«Выбор за НАТО»: МИД РФ не исключает прямую войну с альянсом

Олег Кравцов.  
29.11.2023 08:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня


Восстановление прежних отношений между Россией и Североатлантическим альянсом исключено.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, какими он видит будущее отношений России и НАТО.

Восстановление прежних отношений между Россией и Североатлантическим альянсом исключено. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства. Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение.

Это и раньше не соответствовало действительности. Мы были готовы договариваться только на равноправной и взаимоуважительной основе, с чем всегда были проблемы у Североатлантического альянса и его стран-членов. А уж теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно», – сказал Рябков в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, возможен ли в будущем между Россией и НАТО вооруженный конфликт, если отношения не нормализуются.

«Это зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами.

Бесконечное посягательство на них, нескончаемая эскалация на направлении, которое с точки зрения фундаментальных интересов является для нас не просто ключевым и стержневым, а сердцевинным, — опасный путь. Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственному «гемблингу», игре на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться в числе проигравших», – резюмировал замглавы МИД РФ.

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