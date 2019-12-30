Выборы 2020 в Приднестровье: тихие, но жёсткие

30.12.2019, Тирасполь, София Русу

Приднестровье вступает в очередной выборный цикл. В конце ноября 2020 года республика будет выбирать на пятилетний срок депутатов Верховного Совета седьмого созыва и депутатов местных советов, а еще через год – президента. Политическая борьба уже идет, хоть она и не видна в условиях закрытой политической системы.

О том, с чем Приднестровье подойдет к парламентским выборам-2020, обсуждалось на последнем в уходящем году заседании дискуссионного клуба, организованном Институтом социально-политических исследований и регионального развития, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Директор программ ИСПИРР Вера Табак, которая занимается исследованиями внутриполитических процессов в ПМР, отмечает, что в республике за минувшие три года совершен «переход от политики к управлению».

«Закончилась борьба между законодательной властью, с одной стороны, и исполнительной и президентом, с другой. Политическая энергия сместилась на уровень рабочих отношений между президентом и правительством, Верховным Советом и президентом.

Появилась возможность уделять внимание взаимодействию с общественными объединениями, но это уже не политический, а административный процесс», – сказала эксперт. Она обратила внимание на снижение значимости Верховного Совета, который «принял на себя роль второй скрипки» относительно президента и правительства.

По мнению Веры Табак, оппозиции как политической силы в Приднестровье сегодня нет, «хотя есть отдельные оппортунисты, которые с чем-то не согласны». «Соответственно, нет и политического процесса, а есть рыночно-государственный менеджмент. Есть уход от политических вопросов к вопросам сугубо управленческим, административным.

Базовые вопросы, которые призваны создать понимание о политической системе, не обсуждаются с гражданским обществом, не прописаны в Стратегии развития Приднестровья на 2019-2026 гг. Важные вопросы, которые касаются идеологии, должны проходить через референдумы. Мы часто хвастаемся: у нас референдарная демократия, а когда у нас последний раз референдум проводился?» – говорит представитель ИСПИРР.

Напомним, последний референдум прошел в Приднестровье в сентябре 2016 года. Тогда жители республики высказались о ее судьбе – подавляющее большинство приднестровцев поддержало курс на независимость ПМР и последующее свободное присоединение к России.

Рассуждая о перспективах взаимодействия власти с институтами гражданского общества, Вера Табак сказала, что с организациями, «созданными сверху», такими как Общеприднестровский народный форум и Общественная палата (обе структуры близки к президенту Вадиму Красносельскому), «кроме того, что уже происходит, ничего ожидать и не приходится».

«Они и далее будут играть роль вспомогательного органа, оказывающего информационную поддержку проводимой властями политике. Что касается организаций, которые не связаны с властью и существуют за счет иных источников финансирования, то надо отметить, что на встречах с ними никогда не поднимаются политические вопросы, никогда не обсуждаются сложные темы. В основном эти организации интересует собственный статус, какие-то их узкие права», – отметила Вера Табак.

Другой эксперт, первый министр иностранных дел ПМР Валерий Лицкай не согласен с тем, что в Приднестровье отсутствуют политические процессы. Напротив, он предсказывает «суперполитическую борьбу на выборах в Верховный Совет, а через год – еще более жесткую борьбу на выборах президента».

«Политика есть, она идет. Есть две формы политической борьбы. Одна – американская. Там все носятся, крик и свист стоит. И все видят: вот она, политика. Яркий пример второй формы – это Китай. Там никогда ничего не слышно. Что, разве там нет политической борьбы? Есть, и еще какая: насмерть дерутся.

Но если иностранные наблюдатели этого не видят, то это не говорит, что нет политической борьбы. То же и с Приднестровьем. Здесь не видно страшной борьбы, которая, кстати, уже идет – появились и группы, и кандидаты. Просто никто не будет рассказывать что-то ученым, журналистам, публике.

Такая уж у нас традиция: не было никогда такого, чтобы политическая элита рассказывала, как она там борется», – заявил Лицкай.

Комментируя звучавшую не раз идею о смене мажоритарной избирательной системы на пропорциональную, он сказал, что приднестровская политическая система «не основана на таких мелких нюансах».

«Для того чтобы проводить выборы по спискам, нужно иметь несколько партий. Это все – не для нашей бедности. У нас – только мажоритарка», – считает Валерий Лицкай.

Эксперт отметил, что правящая партия «Обновление», казалось бы, должна быть заинтересована в том, чтобы голосование проходило по спискам, тем не менее, она к этому не стремится. «Вот уже год там нет ни съездов, ни конференций, ни выступлений. Какие-то движения мы увидим за три месяца до выборов – такова система», – подчеркнул Лицкай.

Директор Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун говорит, что в Приднестровье «нет политической борьбы с точки зрения смыслообразования и предложения модели развития будущего».

«К знаковым датам, таким, как, например, приближающееся 30-летие республики, стоит посмотреть на количественные и качественные показатели работы государства, на экономические показатели, на то, как работает обратная связь, в каком состоянии пребывает гражданское общество, – отмечает эксперт. – Между тем в Стратегии на 2019 – 2026 гг. ответов на эти вопросы нет.

Нет ни одного ориентира, который бы отражал рост благосостояния людей. На вопрос, почему не поднимается заработная плата, нам отвечают, что надо дождаться решения вопроса по транзиту газа и контракта на закупку электроэнергии у Молдавской ГРЭС (от условий контракта на поставку электроэнергии из Приднестровья в Молдову, который заключается ежегодно в апреле, во многом зависит объем налоговых поступлений в приднестровский бюджет – прим. ред.)».

Верховный Совет Приднестровья Анатолий Дирун сравнил с «всадником без головы, который блуждает по приднестровским прериям». Эксперт напомнил о недавней реформе, в ходе которой количество мандатов в приднестровском парламенте сократили с 43 до 33.

Это сокращение, проведенное «административным, непроработанным решением и непонятно по каким критериям», вкупе со снятием порога явки и при отсутствии политической конкуренции на выборах – превратит Верховный Совет в малозначительный технический орган, полагает Дирун.

Однако, по его словам, это не означает, что борьбы за депутатские кресла не будет – наоборот, она только усилится.

«Сейчас, объективно, когда все свои, борьба за эти 33 места внутри своего же коллектива бьет все эмоциональные и организационные рекорды. Как известно, конкуренция намного сильнее внутри вида, а не между видами. Сейчас мы являемся свидетелями внутривидовой конкуренции – самой жесткой, самой опасной и, в то же время, я бы сказал, самой забавной», – заключил эксперт.