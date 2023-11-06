Выборы без выбора. Есть ли смысл украинцам менять президента весной 2024 года

Сегодня с самого утра все российские и значительная часть украинских информресурсов поделились со своими читателями «глубоким инсайдом» авторства депутата-порошенковца из Одессы Алексея Гончаренко.

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», — заявил в эфире телеканала “Эспрессо” депутат Рады, известный легализацией от собственного имени разного рода кулуарных сплетен и вбросов.

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Объяснить такое решение обществу власти якобы собираются тем, что таково требование уважаемых западных партнёров «незалежной». Примечательно, что представители Офиса Зеленского никак не прокомментировали этот «глубокий инсайд». Вместо этого из недр Банковой пришло сообщение о том, что Зеленский своим указом продлил действие военного положения в стране еще на три месяца – до 16 февраля следующего года.

Сам по себе такой шаг криворожского дуче и есть ответ фантазерам – элементарное наложение электорального календаря на календарь военного положения говорит нам о том, что, как минимум, в обозначенные сроки ( 31 марта 2024 года) никаких выборов на Украине не состоится. Их просто не успеют провести в предусмотренные законом сроки.

К тому же никто из нас не Ванга, чтобы дать точный ответ на вопрос, какова будет реальная ситуация на фронтах и вокруг Украины в целом в марте следующего года. А значит, прогнозировать так далеко наперед в столь нестабильной обстановке – само по себе профанация.

Хотя, несомненно, что Запад таки давит на Зе по вопросу о выборах. А Зе сотоварищи упираются, как могут. И торги за кулисами процесса тоже идут, потому что Зеленский с Ермаком не могут не понимать, что их, таким образом, просто сливают, принося в жертву неудовлетворенному общественному мнению – как тех, кто виноват в несбывшихся ожиданиях насчет быстрой победы. Но чем в итоге завершится это эпичное бодание теленка с дубом – не может сегодня предсказать никто. Если речь идет о честных прогнозистах, конечно.

Тем не менее, отставив в сторонку вопрос о сроках гипотетических выборов, есть смысл поговорить о них самих, как об уже сформированном и внутри Украины, и вне ее общественном запросе. Что важно – как в верхах, так и на низах. И в этом смысле, поскольку запрос такой объективен, маневры Банковой могут лишь затормозить или отсрочить его приведение в исполнение, но никак не снять с повестки совсем.

В эти дни мы с вами наблюдаем буквально вал скептических публикаций в западной прессе – о том, что не только европейские и американские элиты, но и сами украинцы все больше устают от вялотекущей и все более бесперспективной войны. Не успел утихнуть шум по следам скандальной публикации в Time – о том, что мессианская вера Зеленского в неизбежность победы не разделяется даже его собственным окружением, как The New York Times написала о растущем среди посполитых на Украине пессимизме относительно перспектив быстрого завершения конфликта с Россией.

В условиях, когда украинская армия увязла в окопах вдоль линии фронта, а поставки оружия от союзников запаздывают и могут начать сокращаться, опросы и интервью свидетельствуют о том, что оптимизм украинцев был подорвал и теперь страна готовится «постоянно жить в условиях войны», отмечает издание.

Такие настроения можно считать своеобразным коллективным ответом глубинных украинцев персонально Зеленскому, на днях в очередной раз разразившемуся пламенным видеоспичем о необходимости войны до победного конца и любой ценой.

«У Украины нет выхода, кроме как продолжать сражаться», – убеждает криворожский дуче.

Однако в стране все меньше тех, кто без оговорок согласен со столь безапелляционным суждением. Исследования Киевского международного института социологии фиксируют сокращение уровня доверия украинцев к собственному правительству с 74% в мае до 39% в октябре уходящего года.

Важно понимать, что настоящей проблемой для Банковой является не сам факт выкручивания рук Западом и принуждения к переговорам с Москвой, а то, что Вашингтон хочет представить заморозку украинского конфликта, как инициативу Киева.

«Судя по кампании, организованной на Западе против Зеленского, ему оставляют выбор между плохим и очень плохим вариантами. И он это, похоже, только начал осознавать», – считает российский политолог Владимир Корнилов.

Ряд наблюдателей указывают, что главком ВСУ Залужный осознал эту истину – куда раньше Зеленского. И недавняя серия статей генерала в западных СМИ – с рассуждениями о тупике в боевых действиях и о том, что имеющихся ресурсов недостаточно для перелома в пользу Украины, и что, согласно натовским учебникам, украинцы должны были уже мыть ботинки в Азовском море, а вот, поди ж ты – все это такой себе страховой полис главкома на случай близящихся разборок на тему «Кто виноват и что делать». Вот Залужный и поспешил первым застолбить делянку. Своя версия ответа на оба вопроса у него уже озвучена.

Все это напрямую связано с вопросом о выборах. Ведь толкают к их проведению не просто так, искусства ради. И даже не для того, чтобы дать украинцам возможность выпустить пар. Последнее можно организовать куда более технологичным, зрелищным и дешевым способом.

Нет, задача тут в другом. Выборы – это новый мандат. И вопрос лишь в том, мандат на что именно. Версий собственно, только две. Первая и самая радикальная состоит в том, что заинтересованные западные круги таким способом таки сливают Зеленского, как отработавший свое расходный материал, расчищая дорогу новым провайдерам прозападной политики – свежим и не отягощенным невыполненными обещаниями и несбывшимися ожиданиями. Выборы тут – просто техничный способ легитимации смены первого лица в Киеве с проекцией старых ожиданий уже на новое лицо – вместо надоевшего и не справившегося с тяжестью задач.

В пользу этой версии говорит, в частности, недавняя заочная перебранка в изложении Politico между отставным евровипом Юнкером и главным Зе-администратором Ермаком. Последний весьма раздраженно парировал мнение Юнкера, что Украина не может войти в ЕС, в силу своей коррумпированности на всех уровнях.

«Я не помню, чтобы господин Юнкер посещал Украину в последние пару лет. Я категорически отвергаю утверждение, что Украина очень коррумпирована. Такие проблемы возникают во всем мире, но не могли бы вы привести мне пример еще одной страны, которая в условиях такой ужасной войны провела бы реформы в таком масштабе?», – приводит Politico слова Ермака.

И тут как раз справедливости ради стоит отметить, что правда – за киевскими. Украина не более коррумпирована нежели Албания или Болгария. Тем не менее, первая стоит в очереди на вступление, а вторая уже давно в ЕС. В случае же с Украиной разговоры о коррупции лишь прикрывают нежелание пускать киевских в этот клуб. Вместо этого им предлагается вывернуться мехом вовнутрь – без всяких гарантий.

Рассматривая тему выборов через призму этой оптики нетрудно прийти к выводу, что части западников близка идея перезагрузить киевскую политическую машину, заменив Зеленского на кого-то менее распиаренного в мировом масштабе и более сговорчивого. Того, у кого изначально будет меньшая планка ожиданий от Запада в силу куда меньшего масштаба его фигуры. Прежние же авансы и обещания канут в лету вместе с ушедшим со сцены Зе. Как говорится, кто старое помянет тому глаз вон.

Заслуживает внимания и другая версия – авторства окопавшегося в Лондоне российского политолога-иноагента Владимира Пастухова. Последний считает, что выборы могут быть использованы самим Зеленским к своей выгоде.

«В условиях затяжной, изнурительной и кровавой войны вопрос о справедливом распределении военного бремени – выходит на первый план, и у меня нет уверенности в том, что украинская власть дает на него идеальный ответ. И, возможно, именно поэтому ей так долго не хотелось отказываться от парадигмы «давайте перетерпим, и все быстро закончится». Мне кажется, что у Владимира Зеленского возникла потребность «переподписать» военный контракт между властью и обществом, включив в него существенную поправку: война будет долгой. А вот, будет ли этот контракт переподписан с помощью выборов или каким-то иным образом, – это уже второй вопрос…», – рассуждает Пастухов.

Куда более важный вопрос – удастся ли фокусникам с Банковой уболтать украинцев потерпеть еще, притом опять во главе с Зеленским – и аргументы какого порядка понадобятся в процессе такого убеждения. Откровенно говоря, эта задача выглядит трудновыполнимой без смены рулевого процессом. А пока же это что-то из серии советов мудрой совы: зайцы станьте ежиками. Конечная цель понятна, неясен только путь к ней и конкретный алгоритм.