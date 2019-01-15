Выборы близятся: Как заверещал Ляшко

15.01.2019, Киев, Владимир Гладков

По мере приближения выборов украинские политики – участники Майдана – превращаются в критиков плачевного положения Украины, к которому привели их участие в государственном перевороте.

Так, скандально известный депутат Олег Ляшко сегодня с трибуны Верховной Рады признал, что Украина находится под внешним управлением, которое осуществляется при помощи подачек от МВФ взамен на выполнение требований кредиторов.

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Ляшко признал, что программа МВФ не позволяет Украине развивать экономику, лишь удерживая страну от официального банкротства.

«Фактически, это – пакт о внешнем управлении украинской экономикой. Чёткий план «как не дать Украине финансово упасть и предоставить шанс экономически подняться».

При этом, именно руководство МВФ в этом документе признаёт: рост будет недостаточным для того, чтоб позволить уровню жизни людей Украины догнать соседние страны. Не смотря на улучшение уровня ВВП на душу населения на Украине, остаётся одним из самых низких в Европе. По сути, этот план заморозки украинской экономики», – отметил он.

Ляшко обратил внимание, что жителей Украины ждет новое повышение тарифов – таковы требования МВФ.

«Подписав новый меморандум, украинская власть обязуется с 1 мая поднять цены на газ на 20 процентов, не устанавливать дополнительных стимулов для восстановления и развития национального производства, распродать государственные предприятия, а на высокие должности тех, что остались, назначить так называемых «независимых членов» из числа иностранных граждан.

В этом документе президент, премьер, министр финансов и глава Нацбанка пообещали, что закупки медикаментов вместо министерства здравоохранения будут проводить международные торговые организации. Также они обязались заморозить создание пенсионной системы второго уровня, и в случае дефицита денег, дополнительно понизить социальные нормы для зачисления субсидий», – добавил Ляшко.