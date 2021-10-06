Выборы и арест Саакашвили: Итоги и последствия для Грузии

06.10.2021 00:53 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Состоявшиеся на минувших выходных выборы местных советов в Грузии обернулись победой правящей партии «Грузинская мечта». В совокупности она набрала 46,56% голосов, а оппозиционное «Единое национальное движение» саакашистов – 30,7%. Из 64 муниципалитетов победитель не выявлен только в 20, где по закону состоится второй тур голосования. В нем примут участие претенденты, занявшие первое и второе место. И здесь практически в подавляющем большинстве случаев кандидаты «Грузинской мечты» значительно обгоняют своих противников.

Победа «мечтателей» абсолютно закономерна, несмотря на чудовищное давление со стороны США и Евросоюза, которые любой ценой пытаются вернуть во власть «Единое национальное движение» и Михаила Саакашвили. Откровенно и беспардонно выкручивая руки властям, западные кукловоды добились от них огромных, односторонних уступок, которые должны были дать «Единому национальному движению» решающее преимущество. Грузинскую мечту» шантажировали отказом в финансовой помощи, лишением надежды на членство в ЕС и НАТО, прозрачно намекали на всевозможные санкции.

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Казалось бы, какая западным кураторам разница, какая политическая сила возглавит страну? Все мейнстрим-партии в Грузии с одинаковым рвением занимают прозападную и русофобскую позицию. Но разница есть. Михаил Саакашвили и его партия в 2008 развязали прямой военный конфликт с Россией. И по первой команде готовы делать это снова.

«Грузинская мечта» же демократическим путем отобрав власть у «ЕНД» на выборах, главным обещанием тогда использовала обещание нормализации отношений с Россией. Хотя обещания так и остались невыполненными, главным залогом успеха «мечтателей» на всех предыдущих выборах было то, что они в глазах избирателей, безусловно, представляли собой меньшее зло по сравнению с «ЕНД».

Дело в том, что население Грузии не забыло как «ЕНД» во главе с Саакашвили 9 лет терзала страну. Не будь постоянной просто зашкаливающей поддержки европейских и заокеанских покровителей, «ЕНД» вообще не могла бы сохраниться как политическая партия. И поэтому тайный приезд Саакашвили в Грузию никаких особых дивидендов оппозиции не принес. Скорее всего, это был шаг отчаяния.

Учитывая личную «храбрость» Саакашвили, продемонстрированную им не один раз, трудно представить, что решение пойти ва-банк он принял самостоятельно. Скорее всего ему просто приказали это сделать. Очевидно, возникло мнение, что в грузинской тюрьме от Саакашвили пользы будет больше, чем когда он на свободе.

Теперь по «Грузинской мечте» предоставляется возможность нанесения комбинированного удара. С одной стороны Госдеп США и Евросоюз будут бомбардировать ее «правами человека» и защитами «демократических свобод», что они уже и делают, а с другой стороны уже «ЕНД» на местах должна прибегнуть к своему испытанному оружию: организации уличных беспорядков, создания палаточных городков, блокированию и штурму правительственных зданий.

Однако со второй частью у оппозиции явные затруднения. Власть уже доказала, что может жестко защищать порядок. Во время «гавриловской ночи» это продемонстрировал бывший премьер-министр Георгий Гахария, а сегодняшний премьер Ираклий Гарибашвили ему в твердости и решительности не уступает. Саакашвили обещал на центральной площади в Тбилиси собрать 100 тысяч своих сторонников. На деле вышел полный пшик – митинга не было, а Михо арестовали. Позднее к руставской тюрьме, где находится Мишико, «националы» смогли привести 1-2 тыс. человек. Это их непотопляемый актив, который сегодня находится на денежном содержании и живет мечтой о политическом реванше, чтобы вновь занять теплые местечки. Такова реальная картина.

Западные наблюдатели «уже нашли» массу нарушений на выборах. Американское посольство заявило, что злоупотребление административным ресурсом ставят под сомнение общую справедливость выборов. Соединенные Штаты разделяют первичную оценку ОБСЕ/БДИПЧ о том, что выборы были технически хорошо организованы, но озабочены запугиванием, подкупом голосов, давлением на кандидатов и избирателей и т.д.

Но только вот здесь госпожа посол перечислила весь арсенал политических приемов именно «ЕНД». Такими методами широко и постоянно пользовались они, находящиеся под крылышком США.

Келлин Дегнан продолжает сетовать: «Мы разделяем озабоченность БДИПЧ такими вопросами, как поляризованная среда в СМИ, значительный дисбаланс ресурсов, недостаточный надзор за финансами кампании, недостаточное представительство женщин в кампании, данные о злоупотреблении административным ресурсом и давление на журналистов».

Госпожа посол в своем заявлении упустила еще несколько «грехов» «Грузинской мечты». Упомянув о недостаточном представительстве женщин, она ничего не сказала об отсутствии кандидатов от ЛГБТ. Но будем надеяться, что в дальнейшем она исправит это упущение.

Главной бедой грузинского политикума продолжает оставаться ее оголтелая русофобия. Главным политическим обвинением «националов» в адрес «Грузинской мечты» является «служба интересам России». Эту традицию заложил еще первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия, приклеивая любому своему противнику ярлык «агента Кремля». Вот и Мишико в тюрьме объявил себя «путинским арестантом».

Комизм ситуации заключается в том, что «Грузинская мечта» решила бить националов их же оружием. Председатель партии Ираклий Кобахидзе официально объявил Мишу Саакашвили «агентом Путина». Так как, по его словам, именно Мишико «отдал России» Абхазию и Южную Осетию, а также всю экономику Грузии.

Так что остается только позавидовать России и ее президенту Владимиру Путину, так как выходит, что все грузинские политики поголовно являются «российскими агентами».

Тем не менее, в Грузии есть политические силы, которых условно можно назвать пророссийскими. Это «Альянс патриотов Грузии». Условно пророссийскими их следует называть потому, что они из тактических соображений пытаются занять свободную нишу.

В том, что «Альянс» откатывается назад и набрал всего 1,5%, виноваты не фальсификации «Грузинской мечты», а то, что избиратель перестал верить в искренность заявлений лидеров «Альянса», стал сомневаться в его политическом курсе.

В отличие от продажных политиков, у подавляющего большинства населения Грузии задача нормализации отношений с Россией продолжает оставаться одной из самых важных. Лишнее подтверждение – это недавний соцопрос, где 57% граждан республики выступили за нормализацию отношений с РФ.

Но взращенным на Западе политиканам важны не интересы народа, а собственного кармана, потому что политика в Грузии – это самый доходный бизнес. Поэтому во втором туре выборов каждый из претендентов будет оставить свои собственные интересы. «Националы», опираясь на поддержу западных наблюдателей и посольств, будут кликушествовать о «партии олигарха, продавшего Грузию России», а представители «Грузинской мечты» в очередной раз напомнят избирателям, что их оппоненты – «банда убийц, грабителей и насильников, которые мечтают возродить свой античеловеческий режим». Эта карта беспроигрышная и, скорее всего, сыграет в очередной раз.