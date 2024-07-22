Выборы и деньги: пока сын Трампа троллит Зеленского, его отцу напомнили донат в поддержку Камалы Харрис в 2011 году

Сергей Рыжов.  
22.07.2024 09:56
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Скандал, США, Сюжет дня, Украина


The New York Times  со ссылкой на истояники пишет, что на кампанию Камалы Харрис задонатили уже $50 млн. Это рекорд для демократов с 2020-го года, отмечает издание.

Издание добавляет, что после сообщения о выходе Джо Байдена из гонки через платформу для онлайн-сборов AdBlue поклонники вице-президентки США  пожертвовали $46,7 млн ​​всего за несколько часов. Вчера был самый большой день сбора средств в 2024 году.

The New York Times  со ссылкой на истояники пишет, что на кампанию Камалы Харрис...

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Напомним, что в случае избрания Харрис официальным кандидатом от Демократической партии в августе, она также получит доступ к почти 96 млн долларов средств, которые доноры демократов предоставили ранее Джо Байдену.

Тем временем сын Дональда Трампа в бывшем Твиттере троллит украинского президента Владимира  Зеленского после решения Байдена сняться с президентской гонки в США.

«Пожалуйста, ответь!!! Мне страшно. Деньги для меня все равно будут, да?», – таким текстом, вложенным в усчта Зеленского Трамп-младший сопроводил опубликованную им картинку.

Как известно, Зеленский напоследок поблагодарил Байдена за множество «сильных решений» в поддержку Киева. Снятие с гонки Зеленский также назвал «жестким, но сильным решением».

В ответ уже сторонники демократов опубличили в соцсетях чек Дональда Трампа на 5 тысяч долларов в поддержку переизбрания Камалы Харрис в 2011 году на должность генерального прокурора Калифорнии.

Так что кто кому должен в этом заочном поединке сказать «Туше!» – утверждать сложно.

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