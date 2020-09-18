18.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Македония, Молдова, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Финансы, Экономика
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Выборы на носу: Додон назвал Россию близким другом и братом


Россия примет 4 решения, касающиеся Молдовы в ближайшее время.

Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил сегодня в ходе прямого эфира в интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, это кредит в 200 млн евро. Я надеюсь, будет подписано соглашение. Второе очень важное соглашение, которое ждут все молдаване, которые работают в России, это о социальной защите. Речь о том, чтобы те, кто работает в России, по возвращении домой могли бы получать пенсию здесь.

Мы уже приняли этот документ на правительстве, его нужно подписать. Третье важное соглашение – по дизтопливу для сельского хозяйства. У меня есть уверенность в том (не могу пока разгласить детали), что несколько десятков тысяч тонн РФ как настоящий друг и брат молдавского народа предоставит как гуманитарную помощь для поддержки сельхозпроизводителей.

Это по моей просьбе, которую я передал Путину. Четвертое направление связано с коронавирусом. Нас очень волнует вакцинация наших людей. Я очень надеюсь, что по моей просьбе 100-150 тыс вакцин мы получим», – сказал Додон.


Напомним, что в апреле правительство Молдовы уже достигло договоренности с РФ о выделении кредита в 200 млн евро под 2% годовых на 10 лет. Однако, соглашение было аннулировано Конституционным судом после ходатайства депутатов от проевропейских и олигархических фракций. Они заявляли, что лучше брать кредиты на Западе.

Еще в августе Додон предлагал испытать российскую вакцину от коронавируса на себе.

Президентские выборы в Молдове состоятся в начале ноября.

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