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02.02.2019, Бердянск, Владимир Гладков
 
Политические репрессии, Украина
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Выборы на Украине: Маховик насилия запущен

Боевики «Национального корпуса» в Бердянске Запорожской области провели сегодня пикет в поддержку своего «побратима» Александра Солощенко, который накануне облил зеленкой кандидата в президенты Александра Вилкула от «Оппоблока».

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В отношении Солощенко было открыто дело по статье «Хулиганство», однако в итоге его отпустили на свободу, обязав прибывать к следователю, прокурору и судье по первому требованию.

В пятницу «Нацкорпус» сорвал выступление Вилкула в местном доме культуры, заблокировав вход в здание и облив прибывшего из Киева политика зеленкой.

Эксперты считают инцидент показательным.

«В чисто электоральном плане эта акция иррациональна – Вилкул не является конкурентом Порошенко, он обращается за поддержкой не к адептам «армовиры», а к совсем другим избирателям. Значит, задача в другом: повысить градус напряжённости, запустить маховик насилия, апробировать методы физического воздействия, наладить практическое взаимодействие воинствующих патриотов и силовиков. Подозреваю, что эта кампания будет самой грязной и жестокой в украинской истории», – комментирует политолог Сергей Белашко.

«Я отношусь к Вилкулу так же плохо, как и ко всем остальным участником избирательной кампании. Но этот случай еще раз показывает, что даже самые смирные и ручные оппозиционеры не могут проводить в Украине публичную политическую агитацию и пропаганду. Им просто не дадут этого делать – даже там, где политики вроде Вилкула имеют реальную массовую поддержку. Закон здесь только один – легализованное насилие прикормленных властью правых. И это отличает страну победившего достоинства от действительно демократических государств», – отметил киевский журналист Андрей Манчук.

Политолог Владимир Корнилов обращает внимание на то, как злорадно подал сообщение о нападении на Вилкула украинский филиал американского «Радио Свобода».

«Радио Свобода уже шутит по поводу зеленки и Вилкула. А когда Навальный ходил в зеленке, помнится, это радио так гневалось, так возмущалось. А оказывается, это смешно, если нападают не на навальных», – заметил Корнилов.

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