Выборы на Украине: остался последний довод негодяев

02.04.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Да, молодой человек, полюбовался я уже практически подведенными итогами первого тура наших президентских выборов. И что вам сказать?

Мне изрядно грустно и смешно за мой родной город, где шут гороховый Зеленский набрал целых 40% голосов. Но не совсем уж стыдно, ибо второе место по городу и области четко занял какой-никакой, но оппозиционер Бойко, набравший больше 30%. И если бы не весьма подозрительный раскол оппозиции из числа бывших регионалов,— он преспокойно бы занял первое место. Думаю, не только по Одессе.

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Но, в любом случае, отрадно то, что ни Порошенко со своими жалкими 9%, ни бандерща от политики Тимошенко в Одессе во второй тур просто не прошли бы. Что, кстати, лишний раз говорит о кардинальном отличии и моего Города, и всего нашего новороссийского региона от «щирой» части страны. Ведь даже на родине Порошенко, в Болградском районе, он пролетел как фанера над Бердичевом (куда ему до Парижа), с треском проиграв и Бойко и Зеленскому!

Но, как говаривал пан Кравчук — маемо то, что маемо! И что же осталось пока еще действующему президенту, прекрасно понимающему своё незавидное положенние в духе товарища Саахова из «Кавказской пленницы» – либо «в загс» с украденной невестой-Украиной, либо — к прокурору, .если до него он дойдет.

Последний довод негодяев и шулеров – поиск и назначение виновных, врагов и заговорщиков. Имея представление об истории, легко представить не слишком богатый выбор этих «преступных стрелочников». А учитывая несомненную близость украинского национал-олигархического режима к разнообразным фашизоидным прототипам и предшественникам, выбор сужается до трех потенциальных кандидатов на роль «вражины лютого». Итак…

Коммунисты, миф о «заговоре» которых столь удачно использовал в 1933 в качестве детонатора Гитлер для полной монополизации власти в своих руках после инспирированного им же поджога Рейхстага? – Но здесь наши «национал-патриоты» уж больно поторопились, напрочь удавив любую легальную деятельность украинской компартии. Да и до того, явный соглашатель Симоненко даже в подметки не годился вождю немецких левых Тельману и его храбрым бойцам-спартаковцам… Как говорят у нас в Одессе — таки мимо кассы!

Любимый жупел украинских националистов от петлюровцев до бандеровцев и их нынешних последышей, «российская пятая колонна», в которую беззастенчиво включаются все без исключения защитники русского языка, культуры и регионального своеобразия, не говоря уж о федерализме? – Вариант конечно же, лакомый и проверенный, но… разворачивать масштабные провокации в этом направлении, не говоря уж о репрессиях, весьма чревато для и без того шатающейся как пьяный на весеннем ветру, власти. И хочется, и колется, и мамки-дядьки закордонные не не одобрят, бо дюже стрёмно… Крыма и Донбасса достаточно, чтобы уразуметь опасность и несвоевременность подобного варианта, да и Одесса с Харьковом, Херсоном и Николаевом тоже четко показали свои настроения…

И что же остаётся «отцу украинской незалежной демократии»? – Да, уважаеиые граждане, универсальный на все времена вариант!

– Или вы не знаете, какой-такой «неправильной национальности» главный на сей момент конкурент гаранта, шоумэн Владимир Зеленский?! Или вы не в курсе, что за его спиной явственно стоит бывший «главный еврей» Украины Коломойский, на протяжении многих лет возглавлявший оную национальную общину по стране?! – Это ж какая роскошь и наслаждение — немного спустить с поводка национал-радикалов петлюровско-бандеровского толка, которые и в куда более тихие и мирные времена буквально исходили пеной бешеных собак на предмет «бить и спасать» ненавистных и вечно во всем виноватых евреев… Буквально несколько вопиющих погромов и поджогов синагог да еврейских центров, а то и покушений и… спешно принятые суровые меры справедливого и последовательного борца за толерантность и «европейский демократический выбор» Порошенко. Заметим, пока еще — президента и Верховного главнокомандующего. А заодно, и непосредственного хозяина СБУ, под коим «ходят» как цепные псы наиболее радикальные вооруженные банды националистов и тыловых активистов.

И абсолютно логичное (в рамках разыгранной трагикомедии с непременными жертвами!) введение то ли чрезвычайного, то ли военного положения с автоматическим отодвиганием выборов до осени — времени очередных парламентских. А то и — до… второго пришествия ситуации должного гражданского примирения в стране, которая позволит таки провести выборы с полным соблюдением всех демократических норм. Другой вопрос — когда это сказочное время таки настанет! И кто до него доживет…

Право, лишний раз вспоминается известный циничный афоризм, приписываеиый Гитлеру : – если бы не было евреев, их надо было бы придумать!

И дай Бог, чтобы я не оказался мрачным пророком… Но, зная и историю мира, и наш украинский печальный опыт, этот мерзкий вариант «последнего довода негодяев» я бы не стал списывать в архив.