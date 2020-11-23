Выборы на Украине показали рост склонности к бунту

23.11.2020, Киев, Игорь Петров

Низкая явка во втором туре выборов мэров ряда городов Украины, состоявшихся в воскресенье, свидетельствует, что людям уже не интересно участие в делах государства, поскольку они не верят, что это что-то изменит. В обозримом будущем следует ожидать бунт.

Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Выборы показали, что у людей очень низкий интерес к участию в такого рода мероприятиях, явка была очень низкой. Регионы продолжают контролировать те же самые местные элиты, что и раньше. Люди не верят в то, что выборами что-либо можно изменить.

В общем, то же самое происходит и в других странах – модель управления терпит крах. Народы, которые хотят изменения, просто отказывают законным демократическим процедурам. Это выражается как в низкой явке, так и, например, в протестных движениях в связи с карантинными ограничениями.

Украина заражена «евроинтеграционным вирусом», сюда пытаются переносить штампы и модели т.н. свободного демократического мира, и болеет тем же болезнями, что и он. Модели оказываются неспособными что-то сделать.

Потеря интереса граждан к государству рано или поздно выльется в мощные социальные потрясения. Первая задача государства – легитимизация власти, легитимизация права на насилие. Но легитимность – не юридическое понятие, это общественное признание. Государство тем легитимнее, чем больше граждан по своей воле вовлечено в его процедуры. И тем более уверенно чувствуют себя элиты, которые находятся при власти.

И вот этому желанию элит всегда находиться у власти люди отказывают. Люди демонстрируют очень низкий уровень втянутости в дела власти. Низкая явка свидетельствует о том, что люди уже не верят существующей модели, что легитимность власти и далее будет падать, и параллельно с этим будет расти склонность к бунту, вероятность социальных потрясений. Мне кажется, они неизбежны в ближайшее время», – сказал Волга.