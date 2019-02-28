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28.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Выборы на Украине уже вне закона: В Москве будут долго решать, признавать ли новых «партнёров»

Уже сейчас есть основания считать  президентские выборы на Украине нелегитимными.  Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков.

«Есть два решения Украины, которые делают эти выборы не демократичными. Первое — это отсутствие избирательных участков в РФ. Сейчас в России находится около 3 млн граждан Украины, и они не смогут проголосовать. Второе — это недопуск российских наблюдателей для контроля избирательного процесса», – сказал Цеков.

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Он прогнозирует, что Россия будет долго раздумывать, прежде чем признать победителя гонки действующим президентом Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрим на конечный результат. Будем очень и очень думать. Мне кажется, что в прошлый раз поторопились с признанием Порошенко легитимным президентом. В этот раз, я думаю, пауза будет дольше», – сказал Цеков.

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