Выборы на Западенщине. Провал «слуг», ликование «порохоботов», грызня нацистов и скандал с венграми

26.10.2020, Черновцы, Олег Хавич

В значительной части местных советов Западной Украины главную роль будут играть «местные партии», названия которых зачастую неизвестны даже жителям соседних населённых пунктов.

Подсчёт голосов на местных выборах, которые в очередной раз прошли по новому закону, может затянуться на несколько дней.

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К примеру, как заявил председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, большинство участковых комиссий будут считать голоса как минимум три дня. Это связано со сложной избирательной системой – ведь нужно определить не только результат партий, но и место каждого из кандидатов в их списках – по крайней мере, тех, которые пройдут в местные советы.

Немного легче с результатами выборов мэров – в большинстве областных центров подсчёт голосов за них уже завершается, хотя пока все пользуются данными экзит-полов, проведённых как местными, так и общенациональными организациями.

Согласно им, во Львове будет второй тур выборов, в который вышли действующий мэр Андрей Садовый («Самопомощь») и бывший губернатор Львовской области Олег Синютка («Европейская Солидарность»). На третьем месте кандидат от националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский, на четвёртом – Ярослав Рущишин из партии «Голос». Во втором туре Садовый может рассчитывать на поддержку со стороны Рущишина, а Синютка – со стороны Кошулинского.

Партии, которые выдвинули упомянутую четвёрку кандидатов в мэры Львова – то есть «Европейская солидарность», «Самопомощь», «Голос» и «Свобода» – также войдут в городской совет Львова, компанию им составит местная партия «Варта».

Партия «Слуга народа» пока набирает чуть больше 4% голосов и во Львовский горсовет не проходит, хотя получит фракцию в областном совете. Стоит отметить, что партия Петра Порошенко «Европейская Солидарность» (ЕС), которая вела кампанию с крайне националистических позиций, получит более трети мест во Львовском областном и городском советах, тогда как «старые» националисты из «Свободы» – лишь чуть больше 6% голосов.

ЕС удерживает первое место на выборах областного совета в ещё одной области Галичины – Тернопольской. По предварительным данным, ЕС набирает тут больше пятой части голосов, у «Свободы» – около 15%, столько же – у партии Коломойского-Палицы «За будущее». Партия «Слуга народа» также пройдёт в Тернопольский областной совет.

А вот в третьей галицкой области, Ивано-Франковской, соратники Порошенко на выборах областного совета заняли только третье место, а первые два – за «Свободой» и партией «За будущее». В Ивано-Франковский областной совет, согласно экзит-полу, проходит также «Слуга народа».

Стоит отметить, что хотя местные аналитики и предполагали, что борьба за Ивано-Франковский и Тернопольский облсоветы развернётся между националистами разного извода, однако точных прогнозов голосования никто из них не дал. А вот в областных центрах неожиданностей не было. Как и предполагалось, мэрами Ивано-Франковска и Тернополя остались кандидаты от «Свободы» Руслан Марцинкив и Сергей Надал, которые набрали, соответственно, 84% и 72,3% голосов.

Победу праздновал и ещё один националист в кресле мэра областного центра – городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, за которого проголосовали более 81% избирателей.

Мэра Хмельницкого, как и его коллег из Ивано-Франковска и Тернополя, уже поздравил с победой лидер «Свободы» Олег Тягнибок, но в случае Симчишина это была хорошая мина при плохой игре. Дело в том, что мэр Хмельницкого за пять лет работы фактически уничтожил городскую организацию партии «Свобода» и создал свою именную партию – «Команда Симчишина», которая и заняла первое место на выборах Хмельницкого городского совета, а партия Тягнибока в этих выборах участия не принимала.

Партия Порошенко также заняла первое место на выборах Ровенского областного и городского советов, набрав почти пятую часть голосов. На выборах же мэра Ровно кандидат от ЕС Александр Третьяк не теряет надежд оказаться во втором туре с выдвиженцем местной партии «Ровно вместе» Виктором Шакирзяном. Правда, экзит-пол показал, что во второй тур выходит кандидат от партии «Слуга народа», действующий губернатор Виталий Коваль.

А вот выход во второй тур ещё одного кандидата от «слуг народа» в мэры областного центра – Виктора Щадея – никто не оспаривает, даже занявший первое место действующий мэр Богдан Андреев. Примечательно, что Щадей во время кампании тщательно дистанцировался от президентской партии, она не упоминалась в его предвыборной рекламе, выдержанной не в жёлто-зелёных, а в бордовых тонах.

Сложно сказать, насколько это было верным решением, поскольку Ужгород стал единственным большим городом Западной Украины, где «Слуга народа» заняла первое место на выборах горсовета. На этом уникальность столицы Закарпатья не заканчивается: в городском совете Ужгорода, в отличие от всех соседних областей, будет фракция партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».

Согласно экзит-полам, 5% барьер на выборах Ужгородского городского совета преодолела также «Партия венгров Украины» (КМКС). Именно с этой партией связан самый громкий скандал последних дней – ведь за её кандидатов агитировали высокопоставленные чиновники из соседней Венгрии.

Так, 20 октября в МИД Украины заявили, что неоднократно фиксировали признаки политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область, и обратились к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку этим действиям. Это было реакцией на обращение Гражданской сети «Опора» с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи, который во время визита на Закарпатье агитировал в пользу КМКС – «Партии венгров Украины».

Информация о визите Потапи в венгероязычную школу Ужгорода содержалась на сайте «Партии венгров Украины», в частности, приводилась цитата Потапи о важности того, чтобы венгры на Закарпатье поддержали венгерских кандидатов на местных выборах. Также на сайте и странице партии в Facebook были материалы о визите Потапи на другие объекты, где он также агитировал за эту партию.

Однако 22 октября в МИД Венгрии заявили, что Янош Арпад Потапи приезжал на Закарпатье «для осуществления правительством Венгрии программ экономического развития, развития школ, культуры и здравоохранения». Также в венгерском дипломатическом ведомстве назвали «естественным», что Потапи призывал членов венгерского сообщества участвовать в местных выборах.

А 25 октября голосовать за КМКС (кстати, это аббревиатура с венгерского названия партии) призвал закарпатцев глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Единственная венгерская партия КМКС баллотируется в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства на уровне области», – написал Сийярто в своём Facebook. Венгерский дипломат также призвал голосовать за действующего мэра Берегово Золтана Бабяка.

«Не случайно многие взгляды прикованы к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать», – написал министр. Неудивительно, что Золтан Бабяк набрал более 70% голосов на выборах мэра Берегово.

26 октября посла Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где ему вручили ноту протеста в связи с «незаконной агитацией венгерских официальных лиц за одну из партий на Закарпатье». Руководство министерства сообщило послу Иштвану Ийдярто, что недопустимо призывать голосовать за одну из партий чиновникам Венгрии, особенно в день выборов. МИД вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

При этом Закарпатская областная государственная администрация рассчитывает на помощь со стороны Венгрии в реализации ряда украинско-венгерских проектов на территории края. Речь идёт о строительстве совместного контрольно-пропускного пункта «Большая Паладь – Нодьгодош» в Береговском районе, строительстве объездной дороги вокруг города Берегово и завода по переработке бытовых отходов в селе Яноши, а также поставках медицинского оборудования в центральную районную больницу Берегово, которую во время поездки на Закарпатье посещал Владимир Зеленский.

Каким образом желание получить от Венгрии деньги соотносится с новыми претензиями Киева в адрес Будапешта, в частности, и упорным нежеланием киевских властей обеспечить языковые и образовательные права закарпатских венгров – вообще, – сказать сложно.