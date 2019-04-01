Выборы не признавать, начать интеграцию ЛДНР в РФ – Коротченко

01.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия должна признать нелегитимными выборы на Украине и начать интеграцию ЛНР и ДНР, выдав паспорта граждан РФ населению республик.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Эксперт также резко прокомментировал вчерашнее заявление лидера первого тура президентской гонки Владимира Зеленского о намерении требовать территории и компенсации при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По поводу требований – пусть Зеленский требует у своей жены. А в России ему – «досвидос». Мы не признаем эти выборы как легитимные. Никто из кандидатов в президенты не является в глазах России легитимным. Это мое, экспертное мнение”, – сказал Коротченко.

“Необходимо предоставить возможность гражданам ЛНР и ДНР получать паспорта российские, без ограничений, и интегрировать народнохозяйственные ЛНР и ДНР в народнохозяйственный комплекс России, чтобы мы работали с экономической точки зрения эффективно. Выборы на Украине нелегитимны, сопровождаются массовыми фальсификациями, режим полуфашистский, кто бы там не пришел к власти, ничего не изменится. Я думаю, что наша позиция должны быть такой”, – добавил эксперт.

Также он не исключил, что Порошенко может устроить провокацию, под предлогом которой будет отменен второй тур выборов.

“Мы ожидаем такую провокацию, она более чем вероятна на Донбассе либо в Керченском проливе. Везде, где угодно Порошенко может перейти к масштабным провокациям, поэтому необходимы бдительность, внимание, отслеживать все телодвижения ВСУ. Готовность войск Южного военного округа такова, что в любой момент на любую вооруженную провокацию мы дадим ответ», – заявил Коротченко.