Никакие выборы не помогут вернуть Украину в фарватер России, или хотя бы сделать нейтральной – насквозь антироссийскую «незалежную» придётся уничтожать.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил оценить, стоит ли ждать на Украине проведения президентских выборов.

«Это всё бред. В любом случае, кого бы там ни выбрали, как бы там ни было, там никогда в жизни, пока существует эта система колониальная салорейховская, не будет никого даже приблизительно нейтрального к России. Это абсолютно исключено. Всех, кто был хотя бы нейтрален или условно нейтрален, не говоря уже дружественно к России, давно изничтожили.

Салорейх можно только уничтожить полностью, под ноль. Всё, никаких других вариантов нет, никаких вот этих медведчуковских идей про другую Украину просто не может быть в принципе. Но эту идею, судя по всему, Медведчук продолжает продавать», – считает она.