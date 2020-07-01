Выборы по-белорусски. Зачистят всех до единого

01.07.2020, Москва, Елена Острякова

Началась зачистка кандидатов в президенты Белоруссии, способных составить хоть какую-то конкуренцию Александру Лукашенко. Белорусская ЦИК отказала в регистрации бывшему руководителю IT-парка Валерию Цепкало.

Из 160 тыс подписей, собранных в его поддержку, было признано действительными всего 75 тыс, а по белорусскому законодательству, чтобы участвовать в гонке, требуется 100 тыс. Цепкало собирается обжаловать решение ЦИК, но надеяться на справедливость белорусского суда было бы наивно.

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Однако самым серьезным конкурентом Лукашенко является не бывший IT-менеджер, а экс-банкир Виктор Бабарико. Он собрал в свою поддержку 365 тыс подписей. ЦИК не рискнула забраковать почти 300 тыс, ограничившись 200 тыс, временно оставив его в гонке.

Даже несмотря на то, что Бабарико сейчас находится в СИЗО, формально он по белорусскому законодательству может быть зарегистрирован. Но чудес в лукашенковской Белоруссии не бывает.

«Цепкало погорел на подписях, а Бабарико прогорит на декларации о доходах», – пророчит близкий к белорусскому президенту политолог Петр Петровский, который в свое время предсказал арест бывшего банкира.

В комментарии под постом в своем «фейсбуке» он пояснил, что поводом для отказа в регистрации станет декларация о доходах Бабарико.

«Правда в декларации означает признание вины. Неправда в декларации будет означать ее несоответствие действительности. Любой из вариантов ведет к нерегистрации», – написал Петровский.

Телеграм-канал «Минская семибоярщина» предполагает, что доходы Бабарико будут признаны преступными, поскольку он получил их в качестве председателя правления «Белгазпромбанка», менеджмент которого белорусские силовики обвиняют в экономических преступлениях. Таким образом, зарплата Бабирко превращается в деньги, полученные преступным путем. А это повод для отказа в регистрации.

После снятия Бабарико в гонке останется только один кандидат, за которого мог бы проголосовать белорусский протестный электорат. Это Светлана Тихановская, жена популярного блогера, который уже месяц находится в СИЗО и сегодня получил еще 15 суток ареста. Без его поддержки жена-домохозяйка вряд ли сможет отстоять подписи, собранные в свою защиту, или провести эффективную кампанию.

Любопытная история произошла с теми кандидатами, которых власть оставляет в гонке: Анной Конопацкой и Сергеем Череченем. У них ЦИК признал действительными на 40 тыс подписей больше, чем они собрали.

Белорусский историк Валерий Карбалевич полагает, что это было сделано специально, чтобы дискредитировать этих кандидатов, если паче чаяния обезглавленный протест решит поднять кого-нибудь из них на знамена по принципу «лишь бы не Лукашенко».

Уже раздаются призывы к Евросоюзу включить троих спойлеров в «черные списки» за «опосредованное участие в политических фальсификациях».

«Продолжая свое участие в “выборах” при так очевидных фальсификациях, они не только осознанно и публично соглашаются с ними, но и становятся соучастниками данного преступления. Белорусское демократическое сообщество в этом вопросе должно быть абсолютно солидарно и не позволить вышеупомянутым махинаторам продолжать существовать в политическом пространстве страны», – написал в своем «фейсбуке» прозападный белорусский политолог Павел Усов.

Обозреватель Артем Шрайбман полагает, что не допустив главных конкурентов Лукашенко к регистрации, власть не даст сформироваться предпосылкам для поствыборного Майдана-Площи.

С другой стороны, такая предусмотрительность демонстрирует слабость.

«При таком количестве подписей (ЦИК утверждает, что Лукашенко подал почти 2 млн подписей – ред), при такой общественной поддержке я не понимаю, почему можно вообще бояться кого-то, снимать с дистанции слабых конкурентов, которые набирают несчастные сто тысяч», – иронизировал сегодня на пресс-конференции лузер-Цепкало.

В ситуации, когда в избирательных бюллетенях останутся только Лукашенко и его спойлеры, о мнении народа можно будет судить только по явке. Но ее белорусский ЦИК легко дорисует.