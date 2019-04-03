Выборы по-харьковски: «Глазами клоуна» и не только

03.04.2019, Харьков, Марк Старолисов

Первый тур президентских выборов на Украине уже в истории. Мы рассмотрим, как он показал настроения избирателей в Харьковской области. Чтобы правильно понять настроения и их выхлоп в виде результатов голосования, нужно увидеть обстановку в регионе.

Выяснить, каковы эти самые настроения, было крайне сложно. После подавления «Русской весны» харьковчане стали недоверчивы. На контакт с социологами шли далеко не все, а те, кто соглашались ответить на вопросы анкет, не всегда бывали искренними. Ибо знали, что говорить правду небезопасно. Как писал немецкий писатель Генрих Бёлль в романе «Глазами клоуна», «никогда не знаешь, на что человека могут толкнуть его убеждения»

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Не спешили они и открывать двери незнакомцам — за эту пятилетку твердо усвоили, что незваные гости бывают нескольких категорий — «свидетели Иеговы» со своими назойливыми разговорами (эти самые безобидные), военкомат с повесткой и просто криминал.

Так и во время избирательной кампании ходили по квартирам только агитаторы Порошенко, разнося большие конверты с его пропагандистские материалами. Но делалось это так, что пошло только во вред и так нелюбимому местным населением персонажу.

Как и вербовщики пушечного мяса, они раздавали свои «письма счастья» под подпись. Вот один разговор между разносчицей пенсионного возраста и мужчиной предпенсионных лет:

“— Я хочу вручить конверт, подпишите, что получили.

— Я ничего подписывать не буду.

— Тогда возьмите так, я сама за вас подпишу.

— Не возьму. Это от Порошенко.

— Тут ничего плохого, только карта Харькова и газеты.

— Всё равно не возьму. И вам не стыдно это разносить?

— Поймите, пенсия маленькая…

— А если вам предложат наркоту разносить или трусы снять за деньги, то вы тоже согласитесь? Так вот, вы делаете то же самое по своей мерзости.

— Ну вот. И вы отказались. Как же я отчитаюсь в штабе? Почти никто не хочет брать”.

В отличие от всех избирательных кампаний последних тридцати лет почтовые ящики местных обывателей отдыхали от листовок и спецвыпусков газет. Их никто не разносил и не выпускал. Раздачи велись только в людных местах. Возле станций метро, например.

Большинство местных СМИ вообще отказались от политической рекламы, связанной с президентскими выборами. Да и кандидаты тоже старались держаться подальше от журналистов, ведь знали, что их начальство кровно не заинтересовано в победе основных игроков.

Все кандидаты, кроме Вилкула, не обладали в области узнаваемыми и деятельными партийными командами. Да и «оппо» тоже не проявили почти нигде активности, не желая подставлять своих людей под удар штурмовиков. К счастью для местных желающих заработать на выборах, поросль «Азова» была занята другими делами и в другом месте.

А вот биллбордов на улице было много — и Порошенко, и Тимошенко, и Бойко с Вилкулом. Агитморды Ляшко встречались редко. В народе это объясняли так: «Нельзя их вешать на каждом шагу. Это же вся улица будет орать: «Вот пидарас, вот пидарас!» А по улицам и дети ходят!».

Встречи с избирателями проходили за закрытыми дверями, публика на них тщательно подбирали.

Явка в Харьковской области 31 марта составила 64,53% избирателей. По данным Центризбиркома, наивысшая явка — 67,44% — в территориальном округе №169 (объединяет Киевский и часть Шевченковского района Харькова). Там больше всего неместных живет в студенческих общежитиях и новостройках. Наинизшая — 60,38% — в территориальном округе №177 (объединяет города Изюм, Купянск, Боровской, Изюмский, Купянский, Шевченковский районы). Здесь население наиболее устоявшееся.

В 13 из 14 округов региона лидирует Владимир Зеленский — там он набирает от 33,0% до 40,08% голосов. Как же так получилось? Ведь этот уроженец соседней области никак не отражает позицию большинства жителей Слобожанщины. Дело в том, что значительная часть наших избирателей не смотрит и не читает украинские новости, чтобы не сойти с ума и не впасть в депрессию. А юмористические программы, например, с его участием очень даже включает. Там он высмеивал как раз тех персонажей, из-за которых харьковчане поставили блок от политики. И не вызывал такого рвотного рефлекса, как откровенные майданщики и русофобы.

На втором месте во всех этих округах следует Юрий Бойко с показателем от приблизительно 22% до 32,8% голосов. Люди не стали, по большей части, разбираться, кто «правильный» оппозиционер, а кто — «некондиционный». Его визит в Москву, конечно, дал ему прибавку голосов. Но отсутствие у него в регионе уважаемых соратников и присутствие в его команде лиц, которые много лет назад «побили горшки» с местной элитой и так и не пытались дать ей, как и региону в целом, ни одного дружелюбного сигнала, не дал использовать все электоральные резервы.

На третьем месте в большинстве округов Петр Порошенко с показателем от 6,8% до 13% голосов, но кое-где взяли «бронзу» Александр Вилкул или Юлия Тимошенко. Последняя здесь уже давно не имеет ни узнаваемой команды, ни уважения избирателей.

В округе №176, (объединяет город Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Печенежский, Чугуевский районы) победителем стал Юрий Бойко, который при подсчете уже 100% голосов набрал 34,5% голосов избирателей. На втором месте в этом округе — Владимир Зеленский с показателем около 33,25%, на третьем — Александр Вилкул (8,66%), на четвертом — Юлия Тимошенко (6,38%), на пятом — Петр Порошенко (5,67%). Замечу, что здесь нардеп — глава областной организации Оппоблока Дмитрий Шенцев.

Так и подошли ко второму туру. Явка в нем будет заметно меньше, ведь значительная часть избирателей хочет голосовать не назло, а не «по приколу», а за своего. В первом туре «свои» еще были, а теперь — только чужие.