21.07.2019, Кировоград, Владимир Гладков
Выборы подарили миру новый мем про Украину
В селе Нагорное Кировоградской области участковая избирательная комиссия использовала в качестве необходимого на участке сейфа обыкновенную кастрюлю.
Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
На фотографии видно, что на старой алюминиевой кастрюле маркером написано «Сейф», и она опечатана.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.