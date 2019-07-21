Выборы подарили миру новый мем про Украину

21.07.2019, Кировоград, Владимир Гладков

В селе Нагорное Кировоградской области участковая избирательная комиссия использовала в качестве необходимого на участке сейфа обыкновенную кастрюлю.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На фотографии видно, что на старой алюминиевой кастрюле маркером написано «Сейф», и она опечатана.