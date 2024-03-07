«Выборы президента наносят ущерб стране – это американизм» – депутат Госдумы от «ЕР»

Президентские выборы отвлекли ресурсы страны от реформ, которые куда важнее соблюдения американских демократических процедур. Но вся Конституция РФ написала по американским лекалам, поэтому отказаться от выборов нельзя.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Государственной думы России Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно докладу профессионалов Службы внешней разведки, у нас свыше 80 тысяч иностранных шпионов. Иностранных агентов, которых сегодня зарегистрировал Минюст – около 800 или 900 человек. То есть, осталось еще 80 тысяч, и это системная вещь. Поэтому я против шапкозакидательства. Пройдут выборы, тогда мы скажем, что победили. А пока выборы не прошли, говорить о победе преждевременно», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам политика, сами выборы в условиях военных действий – это американская технология. Нет ни одной страны в мире, где бы не были запрещены выборы в случае войны или ведения военных действий.

«То есть – во всех странах люди понимают, либо вы ведёте военные действия, либо вы выбираете. То, что мы пошли этим путем, – это в принципе понятно, это прописано в Конституции. Но сама Конституция проамериканская. Поэтому мы ничего хорошего от выборов, как таковых, не ждём вообще. Другое дело, что ущерб может быть меньше, чем планирует НАТО. Это я согласен, и скорее всего он будет меньше. Но сам по себе – он уже есть. Потому что из-за выборов мы отложили, по крайней мере, часть реформ, которые Путин обозначил. То есть имеем ущерб в силу вот этой стратегии, куда включены, в том числе и выборы, здесь и сейчас. Ну что делать, значит придётся пройти эту школу. Любая школа – это испытания и потери. Вот мы и идём школой испытания и потерь», – считает Фёдоров.