Выборы президента Украины: наблюдения из Минска

02.04.2019

По ряду объективных причин развитие ситуации в Украине оказывает непосредственное воздействие на экономику и безопасность всех соседних государств, включая Беларусь.

Именно по этой причине в Минске внимательно наблюдают за политическими процессами в Киеве.

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Кто и как освещал украинские выборы?

В целом политическая жизнь Украины не особенно присутствует в публичном информационном пространстве Беларуси, однако за первым туром президентских выборов у южных соседей СМИ следили достаточно активно. Ход голосования и результаты освещались в прессе и обсуждалась населением страны, чему также способствовали трансляции российских телеканалов.

При этом в подаче материалов наблюдалась интересная тенденция, согласно которой т.н. «независимая пресса», которая придерживается либерально-прозападной ориентации, либо прямо аффилирована с органами власти зарубежных государств и иностранными фондами, в прямом смысле агитировала за Порошенко, выставляя президента Украины «государственником» и вменяя ему в заслугу «сохранение страны».

Существует мнение, что такая любовь белорусских «неправительственных» и «независимых» изданий к руководителю Украины объясняется очень активной работой в этой среде дипломатов украинского посольства, руководитель которого Игорь Кизим в свое время учился на факультете международных отношений и международного права КГУ им. Т.Г. Шевченко вместе с Петром Порошенко.

Не лишним будет напомнить, что и осужденный в прошлом году за шпионаж в Беларуси подполковник ГУР МО Украины Павел Шаройко также работал в Минске под прикрытием «журналиста» и активно устанавливал контакты в этой среде.

В то же время белорусские государственные медиа освещали предвыборную кампанию в Украине совершенно нейтрально, дистанцируясь от всех кандидатов, тем более, что в стране недавно была принята Концепция информационной безопасности, одним из основных столпов которой является принцип «информационного нейтралитета» Беларуси. Точно также в официальной прессе подошли и к подготовке материалов по результатам первого тура, где акцент делается не столько разборе причинно –следственных связей и политических портретов Порошенко и Зеленского, сколько на феномене «актеров в политике», «волне антиэлитного голосования в мире» и пр.

В контексте оценки итогов первого тура выборов президента Украины не лишним будет вспомнить политический прогноз Александра Лукашенко, когда во время «Большого разговора» с представителями СМИ и экспертного сообщества в начале марта 2019 года белорусский лидер заявил о своей «уверенности» в победе Порошенко.

В определенных кругах данное мнение было воспринято как «поддержка действующего президента Украины», однако, представляется, что это не совсем так. Во –первых, Лукашенко любит делать нестандартные политические прогнозы и в свое время также «предсказал» победу Трампа на выборах президента США. А во-вторых, начиная со второй половины 2018 года, белорусский лидер провел серию встреч с целым спектром разномастных украинских политиков, включая Кучму, Ющенко, Марчука, Медведчука и Порошенко, а затем на основании своих наблюдений сделал вывод о наиболее высоких шансах последнего на успех.

Как будут развиваться отношения Минска и Киева в случае смены власти?

При этом маловероятно, что белорусско-украинские отношения могут сколь-нибудь серьезно ухудшиться, если Порошенко выборы проиграет. Базисом этих связей всегда являлась экономика, которая сейчас подкрепляется статусом Минска как переговорного центра по урегулированию ситуации в Украине. Белорусские интересы на украинском направлении достаточно прозаичны и заключаются в продвижении экспорта на тамошний рынок, а также в недопущении создания в Украине базы поддержки белорусских националистических экстремистов и экспорта «революции».

Нужно отметить, что как в период каденции В. Ющенко, так и в годы правления Порошенко, эти задачи Минску удавалось достаточно успешно решать. Если взять белорусский экспорт в Украину за последние пять лет, то после падения с 4 млрд. $ в 2014 году до 2,5 млрд. $ – 2, 8 млрд. $ в 2015 – 2016 годах, по итогам прошлого года вновь удалось вернуться на докризисные позиции.

Фактически по причине дестабилизации в Украине белорусский бюджет не досчитался порядка 3, 5 млрд. $ экспортной выручки в период 2015 – 2017 годов. Однако, показатели получилось восстановить и вновь выйти на траекторию роста. С учетом того, что за исключением падения 2015 – 2016 годов белорусский экспорт в Украину постоянно увеличивался с 2004 года, то есть вне зависимости от фигур, пребывающих у власти в Киеве, можно прогнозировать, что и в случае победы Зеленского на выборах эта тенденция не изменится.

Просто Минску необходимо будет принять в расчет интересы бизнес – групп, стоящих за спиной Зеленского, так же как в настоящий момент на белорусском рынке учитываются коммерческие интересы Порошенко. При этом в прошлом году белорусы уже «подстелили соломку» и начали выстраивать деловое сотрудничество с Украиной на уровне регионов (был проведен 1-ый белорусско-украинский Форум регионов), чтобы в принципе снизить зависимость от политических потрясений в Киеве.

Что касается национализма и экспорта революции, то здесь большую угрозу представляла Юлия Тимошенко, которая неоднократно высказывалась на тему того, что после «победы демократии» в Украине она будет прилагать усилия для освобождения соседних государств, стонущих, по мнению Юлии Владимировны, под гнетом диктаторских режимов.

Впрочем, думается, что и эти заявления скорее были сделаны для западных партнеров, которым г- жа Тимошенко всеми силами пыталась понравиться. Люди, следящие за ситуацией в Украине, прекрасно помнят, что в период премьерства «даму с косой» гораздо больше заботили вопросы личного обогащения, чем «продвижения демократии».

Поэтому нет никаких оснований утверждать, что в случае победы Зеленского общий курс официального Киева в отношении Беларуси изменится.

При этом нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что государство в Украине – достаточно рыхлое и в стране существует значительное количество военизированных националистических организаций, охотно принимающих в свои ряды «побратимов» из Беларуси и имеющих тесные связи с белорусскими радикалами. Белорусские экстремисты принимают участие в боевых действиях на Донбассе в составе формирований «Азов», «Правый Сектор», существует даже полумифическая «тактическая группа «Беларусь», которая тесно связана с депутатом Верховной Рады Игорем Гузём.

На этот случай белорусские правоохранительные органы ведут собственную оперативно –розыскную деятельность, участие в боевых действиях на территории иностранного государства преследуется в уголовном порядке, есть прецеденты осуждения боевиков. Важнейшим вопросом безопасности остается полноценное оборудование белорусско-украинской границы протяженностью 1084 километра, однако и эта тема в принципе не связана с правящими персоналиями в Киеве.