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Выборы президента Украины предложили проводить по принципу футбольного чемпионата
Социальная и политическая обстановка, которая сложилась в настоящее время на Украине, не предполагает проведения честных выборов.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский социолог Евгений Копатько.
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«Забудьте о выборах. Главные достижения последних лет: милитаризация страны и отмена всех демократических процедур и функций. Риск возобновления боевых действий как никогда велик. Идет давление с Запада. Уровень социального оптимизма на Украине самый низкий в мире. Уровень дохода населения – ниже 2013 года. Уровень преступности зашкаливает. В этих условиях по белому никто выиграть не сможет», – сказал Копатько.
Он также предложил проводить президентские выборы на Украине «в двух лигах».
«В первой пусть выступают певцы и артисты – Бобул, Зеленский, Вакарчук, во второй – политики. А потом пусть победители сражаются между собой», – предложил эксперт.
Метки: Выборы, Евгений Копатько
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