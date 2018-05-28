28.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Выборы президента Украины предложили проводить по принципу футбольного чемпионата

Социальная и политическая обстановка, которая сложилась в настоящее время на Украине, не предполагает проведения честных выборов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский социолог Евгений Копатько.

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«Забудьте о выборах. Главные достижения последних лет: милитаризация страны и отмена всех демократических процедур и функций. Риск возобновления боевых действий как никогда велик. Идет давление с Запада. Уровень социального оптимизма на Украине самый низкий в мире. Уровень дохода населения – ниже 2013 года. Уровень преступности зашкаливает. В этих условиях по белому никто выиграть не сможет», – сказал Копатько.

Он также предложил проводить президентские выборы на Украине «в двух лигах».

«В первой пусть выступают певцы и артисты – Бобул, Зеленский, Вакарчук, во второй – политики. А потом пусть победители сражаются между собой», – предложил эксперт.