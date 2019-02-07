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07.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Выборы президента Украины превратились в конкурс фриков

На Украине происходит не процесс избрания кандидата, способного решить самые острые государственные проблемы, а политическое шоу.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политтехнолог Алексей Сытников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне понравилась ассоциация с тем, что рост рейтинга непрофессионального и не подтвердившего свою компетенцию игрока чем-то напоминает то, как на «Евровидении» начали голосовать за «фриков». Это протест против стилистики самого конкурса – какой-то кризис жанра, когда начинают голосовать за «фриков», которые с трудом дотягивают до шоу. В этом смысле что-то есть, когда голосуют за подобного рода кандидатов.

И можно сказать, что есть шоу, пиар, но реально экономической программы для развития страны и реальной стратегии выхода с конфликта на Донбассе никто не предлагает. А ведь это две самые главные проблемы, поэтому будут побеждать популисты и обещания», – спрогнозировал Сытников.

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