30.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина
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Выборы прошли, украинцев начинают душить ценами


Хотя повышение цены на газ и на электроэнергию для украиснких потребителей было анонсировано раньше, цены начинают повышать теперь, когда местные выборы уже позади.

Об этом в эфире телеканала «Политека онлайн» заявил киевский экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже слышали анонсирование повышения цены на газ и на электроэнергию. Просто до местных выборов этот процесс отложили чтобы не раздражать население и не опустить еще больше рейтинг провластной силы. А как только закончились местные выборы снова можно повышать цену на газ, оправдывать это какими-то оптовыми ценами.

У меня простой вопрос – а для чего существуют наши резервы? Когда цена была ниже летом, газ закупался по намного более низкой цене. Почему теперь мы продаем потребителям на на 2-3% выше, а на треть выше? Ответ очевидный: пока этот рынок монопольный. Мы только играемся словами, что у нас есть рынок. А монополия всегда снимает ценовую пенку. Сегодня они считают, что можно еще на треть поднять цену. Людям некуда деваться, все равно люди будут платить», – сказал экономист.

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