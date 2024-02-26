Выборы Рады-2024 станут сплошной фальшивой эмуляцией – Золотарев
Украине придётся отказаться от выборов Верховной рады Украины, проведение которых невозможно в условиях войны, несмотря на то, что полномочия парламента истекают в августе 2024 года.
Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если выборы президента худо-бедно можно провести – и согласно действующему законодательству, то выборы Верховной рады в принципе невозможны. Можно провести только эмуляцию этих выборов, нарисовать результат – но если вы знакомы с избирательным кодексом, с системой выборов.
Как их можно провести в условиях, когда Херсонская область полностью обезлюдившая, даже части, контролируемые Украиной. Кто будет проводить там выборы?», – вопрошал Золотарев.
«Это социальная, экономическая катастрофа, масштабы которой, сидя в Киеве, далеко не все понимают. А на западной Украине – плюс двадцать процентов населения за счёт временно перемещённых лиц.
О каком реестре избирателей можно говорить в этих условиях? Много вопросов – как технически это организовать», – добавил эксперт.
Спасибо!
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