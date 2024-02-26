Выборы Рады-2024 станут сплошной фальшивой эмуляцией – Золотарев

Вадим Москаленко.  
26.02.2024 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украине придётся отказаться от выборов Верховной рады Украины, проведение которых невозможно в условиях войны, несмотря на то, что полномочия парламента истекают в августе 2024 года.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придётся отказаться от выборов Верховной рады Украины, проведение которых невозможно в условиях войны,...

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«Если выборы президента худо-бедно можно провести – и согласно действующему законодательству, то выборы Верховной рады в принципе невозможны. Можно провести только эмуляцию этих выборов, нарисовать результат – но если вы знакомы с избирательным кодексом, с системой выборов.

Как их можно провести в условиях, когда Херсонская область полностью обезлюдившая, даже части, контролируемые Украиной. Кто будет проводить там выборы?», – вопрошал Золотарев.

«Это социальная, экономическая катастрофа, масштабы которой, сидя в Киеве, далеко не все понимают. А на западной Украине – плюс двадцать процентов населения за счёт временно перемещённых лиц.

О каком реестре избирателей можно говорить в этих условиях? Много вопросов – как технически это организовать», – добавил эксперт.

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